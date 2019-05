Místo do brány k mikrofonu. Prožíváš to jak Nagano, psali Bartošákovi

Brankářský extrovert, kterému na pátek reprezentační trenéři naordinovali volno, patří mezi nejvýřečnější hráče týmu. Při spolukomentování zápasu se ale držel. Chtěl být seriózní.

„Musel jsem se kolikrát koncentrovat ještě víc než v bráně,“ srovnával Bartošák. „Člověk myslí na jednu věc, ale na ledě se už odehrávalo něco úplně jiného. Pochopil jsem, jak to komentátoři mají těžké, a musím smeknout, že zvládají i daleko těžší zápasy, než byl dnešek.“

Fandové si možná vzpomněli na loňský šampionát, kdy jeden ze zápasů s Robertem Zárubou odkomentovala česká trojka Dominik Hrachovina, který ze sebe hlášky jen chrlil. To Bartošák se z počátku držel zkrátka.

Cítil, jak v každé druhé větě chybuje a jak špatně skloňuje. „Kdybych byl profesionál, asi bych se na to připravil a rozmluvil,“ přibližoval. „Jsem zvědavý na ohlasy fanoušků, jestli se bude vykládat, že Ostravan nemá v komentátorském studiu co dělat,“ líčil nevšední zážitek kolegům z mediální branže - tedy píšícím novinářům.

Nebylo co kritizovat, líčil Bartošák

Co divákům České televize třeba stihl povědět?

„Není ranky, není branky,“ komentoval jednu z českých tref.

„Dneska přijela máma s přítelem, bohužel mě nevidí v brance. Snad se tam ještě dostanu,“ žertoval Bartošák, kterého v českém brankovišti zastoupil Pavel Francouz.

Bartošák pochválil i „koženou“ výstroj italského gólmana. „Člověk už to moc nevidí. Ale kouká se na to dobře, třeba to jednou taky vyzkouším,“ slíbil.

Po zápase bylo poznat, jak si roli televizního spoluprůvodce zápasem užil. A děkoval na dálku komentátorovi Tomáši Jílkovi. „Věděl, co má říkat. Viděl, když jsem se zasekl a zakoktal, několikrát mě podržel. Neskákal jsem mu do toho, neměl jsem potřebu.“

A když mluvil, jásal nebo spoluhráče z týmu po nejvyšší výhře na šampionátu chválil. I proto, aby to od nich neschytal. „Nedělá se to a taky nebylo co vytknout. Kluci se tam rvali,“ podotkl Bartošák, který zažívá nevšední týden.

Minulý pátek debutoval na mistrovství světa. Po výhře 5:2 nad Švédy spěchal do vítkovické porodnice, kde jeho partnerka přivedla na svět syna Damiána. V Bratislavě už zvládl duel jako čerstvý táta. Teď má za sebou komentátorskou premiéru. Bude postřehy obohacovat statisíce diváků i dál?

„Nějaká předběžná domluva tam je, ale doufám, že od příště už budu vždycky v nominaci,“ usmál se Bartošák. „A co nejvíc času strávím v bráně.“