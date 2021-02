Trenérský tým vsetínských hokejistů povede v první lize Stantien

Šestapadesátiletý Stantien naposledy vedl ve slovenské extralize Slovan Bratislava, kde skončil 17. ledna. Vsetín i přesto, že vyhrál tři z posledních čtyř zápasů, je až na 11. místě.

„Stejně jako jsme v přestupním termínu řešili posílení týmu, tak jsme se nějakou dobu zabývali otázkou změny či posílení trenérského štábu. Roman nečekaně skončil ve Slovanu Bratislava a stal se volným trenérem,“ řekl klubovému webu jednatel Vsetína Daniel Tobola.

Stantien působil ve Vsetíně od roku 1994 s krátkými přestávkami při angažmá v Chabarovsku a Slovanu Bratislava až do roku 2007. „Vsetín dobře zná, nemusíme se bavit o tom, kolik tady toho odehrál. Zároveň je to dnes již zkušený trenér, který má týmu co dát. Věříme, že s jeho příchodem se tým podaří nastartovat k lepším výkonům i výsledkům,“ dodal Tobola.

„Nejprve se musím trochu zorientovat a poznat jednotlivé hráče. Kádr je relativně mladý, chci klukům hlavně pomoci. Chceme dát týmu nový impulz, dostat se do play off a v něm dojít co nejdál,“ uvedl Stantien, jehož čeká premiéra ve středu v domácím utkání proti Porubě.