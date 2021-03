Vsetínský kouč Stantien: Jsem zvyklý pracovat pod tlakem

Klubová ikona vytáhla hokejisty Robe Vsetín z 11. místa tabulky, kde uvázli na konci ledna, na pátou příčku. A kdoví, kam se rozjetý tým ještě dostane. Předkolo vyřazovací soutěže začíná na Valašsku už ve čtvrtek. První překážkou na cestě za postupem do finále je Ústí nad Labem. „Nebojíme se výzev. Každý chce vyhrát a my taky,“ říká Roman Stantien před sérií na tři vítězství, ve které bude jeho výběr plnit roli favorita.

Přebíral jste tým za neobvyklých okolností. Balancoval na hraně předkola, vedení klubu ale nakonec trenérskou dvojici Jan Srdínko a Lubomír Jenáček podrželo. A vy jste byl rázem nad nimi. Jak jste si rozdělili úlohy?

Jistě, dostal jsem roli šéfa. Ale konzultujeme dohromady každou maličkost. Mně tato spolupráce vyhovuje. A co je nejdůležitější, vše správně zafungovalo v týmu. Dostal nový impulz. Začalo se dařit.

Čeká vás trenérská premiéra v prvoligovém play off. Budete nervózní?

Nervózní jsou asi všichni kolem. Play off je soutěž v soutěži, kde nikdy není nouze o překvapení. Snažím se být nad věcí. Jsem zvyklý pracovat pod tlakem.

Co vám pomáhá odvést myšlenky na hokej?

Momentálně mám čas jen na hokej. Myslím na něj neustále. Třeba v televizi se dívám jen na videa našeho soupeře. Nepřeženu to, když řeknu, že čtyřiadvacet hodin mám teď jen pro hokej.

Jaký je ústecký Slovan soupeř? Očekáváte velkou řež?

Spíš to vidím na urputné překonávání velké obranné hráze. Slovan hraje klasický beton s jedním brejkovým útočníkem a čtyřmi defenzivními hráči. Tým využívá rychlých protiútoků po ztrátách puku ve středním pásmu a často to velmi dobře funguje. V týmu je navíc řada urostlých hráčů se zkušenostmi z různých soutěží, což tomuto stylu pomáhá. Hrají odzadu a vstřelit jim gól nebude vůbec jednoduché. Přesvědčili jsme se o tom nedávno, kdy jsme vyhráli 1:0.

Na závěr základní části jste si v pondělí doma poradili se Sokolovem. Na jednoznačném výsledku 7:2 mají podíl čtyři využité přesilovky. To je dost povzbudivé, že?

Na přesilovkách soustavně pracujeme. Úspěšná hra v přečíslení rozhoduje v play off zápasy i celé série. Ale poslední výsledek je jasný jen na oko. Byl to vyrovnaný duel. Jistě, přesilovky nám hodně pomohly. Variant máme několik, ale protože i soupeř sleduje videozáznamy z našich utkání, tak nebudu říkat, co chystáme.

Nepsané pravidlo play off říká, že brankáři jsou základ a bez jejich prvotřídní formy se dál nedostanete. Ve vašem případě se problém zdá vyřešen. David Gába se dostal do únorového All-Star týmu, junior Jakub Málek udržel dvě kola před koncem základní části právě proti Slovanu čisté konto. Minulý víkend si v Kadani zachytal v poslední třetině i David Sachr.

To se hezky čte. Souhlasím. Gólmani jsou momentálně vyrovnaní. Teď je ale před nimi úplně jiná soutěž. Takže nezbývá věřit, že jim forma vydrží. Z taktických důvodů už ale víc k brankářům neřeknu.

Pokud jde o obranu, ani tady není pohled do statistik špatný; 82 inkasovaných branek znamená třetí místo. S defenzivou jste spokojený?Stále je co zlepšovat. Tlačíme na útočníky, aby obraně pomáhali. Je to náročné, ale výsledky se na závěr základní části dostavily.

Se Vsetínem jste vybojoval všech šest jeho extraligových titulů. Stadion se vždy otřásal v základech a soupeři měli nahnáno už při nástupu na led. To všechno je pryč, začnete pod prázdnými tribunami. Nebude to mít vliv na tempo?

Fakt je, že na Lapači bylo vždy plno a neskončilo to ani sestupem do první ligy. Hráčům diváci neskutečně chybí. Naše zahajovací třetiny nejsou nijak zvlášť úspěšné a jsem přesvědčen, že kdyby nám fanoušci v úvodech utkání pomáhali, tak bychom na tom byli mnohem lépe. Vidět prázdný stadion ve chvíli, kdy chcete jít do hry stylem nadoraz, to není příjemný pocit. Ale všichni jsme na tom stejně. Mimořádná situace trvá už delší dobu a ne všichni si na to zvykli. Zdá se, že budou muset.

Jste kvůli hrozbě covidové nákazy pod nějakou zvláštní ochranou?

Hráči si každý den měří teplotu, před každým utkáním se pak musí všichni včetně realizačního týmu podrobit testům. Nikdo se také kvůli nouzovému stavu nikde zbytečně nezdržuje. Jedeme v rytmu stadion – domov. Klub situaci nepodceňuje.