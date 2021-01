Vsetínští hokejisté ztrácejí body, v novém roce jsou nuloví

„Je to pro nás obrovské zklamání, jsme smutní. Chtěli jsme napravit tragický výkon z Šumperku, nasazením a chtěním se to povedlo, ale hokej se hraje na góly,“ shrnul v rozhovoru pro webové stránky klubu druhý trenér, Luboš Jenáček.

Vsetín svého soupeře tradičně přestřílel, ze 40 střel na bránu se ale ujaly pouze dvě.

„Vyrovnali jsme na 2:2, v tu chvíli jsme mohli být na koni. Ale další střídání nám ujel hráč a to nás srazilo,“ litoval obránce Lubomír Štach, který zapsal v zápase dva body (1+1), ale také pětiminutový trest a vyloučení do konce utkání za oplácení při vsetínské přesilovce za stavu 2:3.

„Je to moje stupidita, jsem zkušený, abych to ustál. Ale deset vteřin předtím jsme dostal tu samou sekeru, pak mě ještě jednou píchl mezi nohy. Kdyby se to posuzovalo stejně, tak dostal pět minut a do konce on,“ štvalo Štacha.

Vsetín má šanci Vrchlabí vrátit porážku už v dnešní odvetě v Podkrkonoší. Vítězství ho může vynést v silném středu tabulky Chance ligy z osmého místa na šesté, porážka naopak srazit na jedenácté.