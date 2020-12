Vsetín trápí produktivita, ale s nejlepšími drží krok

„Kluci dostanou přes svátky volno, ale jinak budeme trénovat, trénovat a trénovat. Nemůžeme se do toho v lednu dostávat postupně, musíme sbírat body hned od začátku. Zápasů není moc a na rozkoukávání nebude prostor,“ pronesl trenér Vsetína Jan Srdínko.

Dlouhá prodleva škrtla v Chance lize třetinu základní části. Možností, jak napravit zaváhání, se každým kolem krátí. A vědí to i na Lapači. Aktuální čtvrté místo by stačilo na přímý postup do čtvrtfinále. „Taková pozice by se nám před play off líbila. Ale postavení se teď těžko hodnotí. Mančafty nemají stejný počet odehraných zápasů,“ upozornil Srdínko, jehož tým jich zvládl nejvíce (16).

„Soutěž se hodně srovnala, každý duel je těžký. I nováčci hrají výborné zápasy a sbírají body,“ připomněl Srdínko, že soutěž nemá tak dominantní celek jako loni České Budějovice.

Mohl by jím být Vsetín. Většinu soupeřů přehrává. V průměru vypálí na jejich bránu jednou za minutu. Jenže se střeleckou úspěšností je na štíru.

„Kolikrát jsme měli optickou převahu, tlak, ale nebyli jsme schopni využít příležitosti, které jsme si vytvořili,“ mrzí Srdínka. „Nejsme produktivní ve hře pět na pět a ani při přesilovkách.“

Vsetín také trpí na nedisciplinovanost. „Vyloučených máme strašně moc,“ štve Srdínka. O to více, že v ubráněných oslabeních je jeho mužstvo šesté nejhorší.

Radost mu ale dělá věkem dorostenecký brankář Jakub Málek. Přestože loňskou sezonu odehrál v nižší juniorské soutěži, ve všech jeho šesti startech Vsetín bodoval. „Na začátku na něm byla vidět nervozita, ale zápas od zápasu roste. Máme výbornou gólmanskou dvojici,“ zmínil Srdínko zkušeného Davida Gábu, se kterým se teenager dělí o místo v brankovišti. „Vzájemně se podporují. I když nejde Gábič do brány, snaží se mu pomoct. Jejich nasazení v tréninku je příkladné. Nechci chválit za něco, co je povinnost, ale oba kluci mají výborné povahové rysy.“ Smutný je naopak z prázdných stadionů, které se staly nechtěným koloritem covidové doby.

„Člověk si musí zvyknout, ale je to obrovská škoda. Fanoušci k Lapači patří, divácká kulisa nám chybí, dokáže vytvořit tlak.“ O to více by si přál, aby se do hlediště co nejdříve vrátili. „Abychom zase zažívali hezkou atmosféru, chorály. Optimisticky to ale teď nevypadá.“