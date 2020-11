Hokejový Vsetín pláče: člen zlaté dynastie zemřel při tragické nehodě

O smrtelné nehodě informoval iDNES.cz už ve čtvrtek. V té době se však nevědělo, že obětí byl Šafařík, jehož auto dostalo v prudké zatáčce smyk a v lese se zastavilo až o stromy. Při pohledu na zdemolované vozidlo je zřejmé, že řidič neměl šanci přežít.

Šafařík byl vsetínským odchovancem a jako mladík stačil zažít na konci devadesátých let zlatou éru místního klubu. Spolu s Dopitou nebo Čechmánkem dokonce dosáhl na titul, v sezoně 2004 stačil nastoupit do jednoho utkání v základní části za Zlín, kterému pak vypomáhal i v play off a slavil druhý triumf.

A byť většinu kariéry odehrál spíš v nižších soutěžích, na Moravě na něj vzpomínají jako na velkého srdcaře, který nikdy nic nevypustil. „Klub vyjadřuje jeho rodině nejhlubší soustrast. Michal zemřel předčasně, bylo mu teprve 43 let,“ napsal Vsetín na svém webu.

Michal Šafařík v dresu Šumperka

Informace se brzy dostala mezi Šafaříkovy bývalé spoluhráče. „Byli jsme stejně staří a zahráli si spolu ve Vsetíně i ve Zlíně. Tam jsme seděli i v kabině vedle sebe. Jako mladí jsme spolu strávili hodně času. Míša nezkazil žádnou legraci, bylo s ním veselo. Ten konec je úplně jiný. Bolí to,“ smutnil například bývalý útočník Ondřej Veselý v deníku Blesk.

Zavzpomínal i Antonín Stavjaňa: „Byl sice o řadu let mladší, ale už tehdy mi imponovala jeho až úporná snaha pořád se zlepšovat. V tak mladém věku je ho škoda.“

Šafařík v extralize naskočil ještě v pár zápasech za Plzeň, jednu sezonu působil i ve Slovanu Bratislava. Kariéru ukončil už před osmi lety v dresu Uherského Hradiště.