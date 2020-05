Vrchlabí se přihlásí do první ligy, spolupracovat chce s Pardubicemi

„Máme připravený projekt, který by měl umožňovat dlouhodobé a kvalitní fungování v první lize. Momentálně ještě dotahujeme detaily a v nejbližších dnech přineseme konkrétní a podrobnější informace,“ uvedl klub v krátkém prohlášení na oficiálním webu. Přihlášku do první ligy musí podat do 22. května.

Vrchlabí v minulém ročníku druhé ligy hrálo ve skupině Sever a nasbíralo 103 bodů, druhý Dvůr Králové nad Labem získal o 18 méně. V první lize klub naposledy startoval v ročníku 2010/11, po kterém ze soutěže odstoupil. V uplynulé sezoně za Vrchlabí hráli například útočníci Jaroslav Bednář, Jan Hlaváč, Petr Sýkora a před návratem do Pardubic i Tomáš Rolinek.

Podkrkonošský klub doposud úzce spolupracoval s extraligovým Hradcem Králové, který v příští sezoně zřejmě nahradí v roli partnera Pardubice. Novým většinovým majitelem Dynama by se totiž měl stát podnikatel Petr Dědek, jenž Vrchlabí dlouhodobě podporuje.