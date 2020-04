První, nebo druhá liga? Hokejové Vrchlabí nad šancí jít výš váhá

Hokej

Zvětšit fotografii Hokejisté Vrchlabí v utkání proti Sokolovu - ilustrační foto. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

dnes 8:59

Je to tak trochu paradox. Místo očekávaného tuhého boje o postup do první ligy k němu hokejový klub z Vrchlabí přišel ještě před svým vstupem do play off. O následné nevyzpytatelné kvalifikaci ani nemluvě.

Jenomže výjimečná doba sice klubu přinesla možnost se po téměř deseti letech do druhé nejvyšší soutěže vrátit, ale zároveň situaci, která vedení klubu nutí váhat nad tím, zda postup vzít. Přitom před začátkem sezony by o možnosti vzdát se vybojovaného postupu ve Vrchlabí nikdo vůbec neuvažoval. „Je to v tuto chvíli tak padesát na padesát,“ uvedl sportovní manažer vrchlabského klubu Jiří Jakubec. Vysvětlení je jednoduché: jak Vrchlabští o něco lehčeji, než počítali, k postupu přišli, tak o to složitěji se jim, vzhledem k současné situaci, naplňují představy o fungování v první lize. „My jsme měli předjednané dohody s partnery, které nám zajišťovaly dostatečné naplnění rozpočtu v případě postupu do Chance ligy. Bohužel, momentálně je i na straně partnerů mnohem více otazníků než odpovědí a hokej nemá úplnou prioritu, což je zcela pochopitelné,“ přibližuje manažer klubu současné vrchlabské rozhodování. Právo účasti v první hokejové lize získaly Šumperk, Vrchlabí a Kolín Vrchlabí se o návrat do první ligy, kterou hrálo naposledy v sezoně 2010/2011, pokoušelo už v minulé sezoně. Došlo až ke konečnému souboji, v němž ale podlehlo Sokolovu a nepostoupilo. Letos jasně ovládlo jednu ze tří druholigových skupina a chystalo se znovu na tuhý boj o jediné postupové místo. Na ten ale nakonec nedošlo, nouzový stav vyhlášený kvůli pandemii koronaviru sezonu předčasně ukončil. Chvíli se čekalo, jak vedení hokejového svazu v případě postupu rozhodne, nakonec šanci dostali vítězové všech tří skupina, vedle Vrchlabí také Šumperk a Kolín. „Je to výjimečná situace, uvidíme, jak se vše vyvine,“ poznamenal k tomu Jakubec, „rozhodnout by se v našem případě mohlo v následujících dnech, byť přihlášky do první ligy mají uzávěrku ve druhé polovině května.“ Výjimečnost situace podle vrchlabského manažera přináší i jedno pozitivum ve prospěch přijetí prvoligové šance: „Je jasné, že provozování profesionální soutěže se o něco zlevní, protože odměny pro hráče před novou sezonou padají velice rychle dolů.“ Prvoligové ambice se do Vrchlabí vrátily ve chvíli, kdy klub znovu začal výrazněji podporovat Petr Dědek, za jehož éry se tato soutěž v Krkonoších hrála. Nyní ale právě Dědkovo působení je trochu otazníkem. V minulých dvou sezonách totiž Vrchlabí spolupracovalo s extraligovým Hradcem, jenž z něj chtěl mít prvoligovou farmu, Dědek se ale v současné sobě uchází o majetkový vstup do Pardubic, extraligového rivala Hradce.