Najde Rolinek motivaci? Dopadne to, věří ve Vrchlabí v chuť srdcaře

Motivaci by Rolinek mohl najít po boku kamaráda z Pardubic Petra Sýkory, který profesionální kariéru ukončil v létě. Od té dobry nastupuje ve třetí nejvyšší lize právě za Vrchlabí. 39letý Rolinek a 40letý Sýkora se v Pardubicích potkávali s přestávkami už od sezony 2000/2001 a pojí je pevné pouto.

„Tak vzniklo téma, že u nás bude trénovat a zjistí, jestli má chuť pokračovat,“ vysvětluje Jakubec. „Dali jsme si zhruba týden, kdy se má Tomáš rozmyslet, jestli mu to dává smysl. Záleží na něm.“



Sám Rolinek se po dotazu redakce omluvil, že se vyjádří až po svém rozhodnutí.

Vrchlabí v tabulce „2. ligy - Sever“ dominuje, za patnáct zápasů ztratilo pouze čtyři body a míří za postupem do vyšší ligy. „Zároveň to u nás není o stresu jako v extralize, víc o zábavě z hokeje. A umíme si představit, že by hned naskočil? Sice máme kádr celkem nabitý, ale nevzít Rolase?“ nabízí pohled Jakubec.

Ve Vrchlabí kromě Sýkory působí i další známá jména - Jaroslav Bednář (sportovní manažer extraligového Hradce), Jan Hlaváč nebo Jiří Vašíček. Napříč věkovými kategoriemi učí v klubu bruslení bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová.

Vrchlabí hraje v sobotu s Děčínem, s Rolinkem pro tohle utkání ale ještě nepočítá. Teoreticky by mohl nastoupit proti Bílině (23. 11.).

Rolinkův odchod z Pardubic provázela vypjatá atmosféra a konflikt s tehdejším hlavním trenérem Ladislavem Lubinou. Ten ho obvinil, že proti němu v týmu brojí a chce ho odstřelit a následně Rolinka vyřadil ze sestavy.

„S Tomášem se trochu znám a podle jeho nátury si myslím, že tohle nikdy úplně nepřekousne,“ myslí si Jakubec. Což by ale Rolinkovi nemuselo bránit v dalším pokračování ve Vrchlabí s bývalými královéhradeckými i pardubickými veterány.