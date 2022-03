Hokejové Ústí nad Labem v úzkých: Pořád věříme ve šťastný konec

Někteří fanoušci už je pohřbívají do druhé ligy, ústečtí hokejisté navzdory kritické situaci v play down se Šumperkem stále věří v udržení prvoligové éry. „Ze sportovního hlediska není nikdy nic ztracené. Ještě série není hotová. Mluvím za hráče, trenéry a vedení - budeme bojovat do konce! A ten ještě není,“ burcuje Jan Čaloun, sportovní jednatel Slovanu, který po porážkách 3:4 a 0:2 na ledě Draků ztrácí 1:3 na zápasy.