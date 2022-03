Čalounova vize: Může se stát, že hokej v Ústí nebude

„Je férové si říct, že může nastat i ta horší varianta. Pokud peníze neseženeme, může se stát, že v Ústí hokej nebude. Nebo že tu bude jen krajský přebor. Což si vůbec nedovedu představit,“ uvedl na klubovém webu.

Slovan v 1. lize operoval se 16 miliony, play down se Šumperkem ztratil 1:4 na zápasy. „Patnáct až šestnáct milionů korun je pro příští rok naprostá hrana. Kolem těchto rozpočtů se pohybují kluby ve 2. lize, které chtějí postoupit. My, abychom mohli ambice na postup nastavit, musíme rozpočet navýšit minimálně touhle částkou,“ řekl olympijský šampion.

Do 2. ligy Ústí spadlo po dlouhých 22 letech, mezitím stihlo i roční epizodu v extralize. „Ústí bylo až do letoška jedním z nejtradičnějších účastníků 1. ligy, ani tak jsme nebyli schopní naplnit rozpočet 25 až 30 miliony, abychom mohli být nezávislým klubem,“ zmínil Čaloun nutnost spolupráce s extraligovými kluby, letos to byla Mladá Boleslav.

A posily na dluh Slovan nechtěl. „My jedeme sport souběžně s ekonomickou stránkou věci. A naše finanční možnosti prostě nebyly takové, abychom si mohli dovolit dalšího hráče typu Urbana. Všichni víme, čím si klub prošel v roce 2013. Nechtěli jsme sezonu skončit v několikamilionovém minusu a pak řešit, co dál.“

Čaloun by si přál rychlý návrat do 1. ligy. Shodnout se musí celé vedení a majitelé. „Tahle otázka se začne řešit během následujícího měsíce. Zatím uzavíráme aktuální sezonu. Já jsem pozitivně naladěný, věřím v návrat nebo minimálně v boj o návrat. Nemůžeme tady hrát dlouhodobě 2. ligu nebo krajský přebor na úkor mládeže a toho, že se děti nedostanou na led, neboť máme jen jednu ledovou plochu,“ označil Čaloun hlavní problém. „My členové vedení jsme i připravení klub předat, jestli někdo přijde a vezme na sebe zodpovědnost, přinese dost financí a představí komplexní sportovní vizi včetně vybudování sportovního zázemí.“