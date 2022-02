Záchrana Ústí je blíž. Máme to v rukách, ale zároveň ne, říká útočník Bláha

Čekají nás poslední dva zápasy, když k tomu přistoupíme jako dneska, tak bychom to mohli urvat. Dáme do toho úplně všechno,“ slibuje ústecký útočník Ondřej Bláha, který k výhře nad Vrchlabím přispěl jedním gólem. „Rozhodla bojovnost celého týmu. Ukázali jsme charakter v tomto zápase, který byl pro nás jeden z nejdůležitějších v sezoně. Kdybychom prohráli, máme svěšené hlavy, takhle jsme na vítězné vlně.“

Ústí nemá v posledních dvou kolech snadný los, jede do Litoměřic a hostí Slavii. Ale věří si. „Když vyhrajeme oba zápasy, tak můžeme být spokojení, ale taky nemusíme. Už jde do tuhého, všechny týmy se snaží vyhrávat. Ale dvanácté místo není daleko,“ cítí Bláha.

Za výhrou v klíčovém duelu s Vrchlabím hnalo domácí Ústí 1 328 diváků. „Chtěl bych jim moc poděkovat. Všichni víme, v jaké jsme situaci. Kluci hrají pod obrovským tlakem, ale podali fantastický výkon. Jistě i díky atmosféře, která byla skvělá,“ smekl ústecký sportovní jednatel Jan Čaloun.

Slovan věří v dobrý konec, ale chystá se i na černý scénář, tedy pád do play down. „Určitě se tomu chceme vyhnout, ale když tam padneme, tak tam padneme. Musíme pak vyhrát play down a baráž s druholigovým týmem,“ velí Bláha. Pořád ale věří, že záchranářským bojům se Slovan vyhne. „Máme Litoměřice, které jsou sice první, ale na derby se umíme vždy vyhecovat. A pak Slavii doma, kde se nám poslední dobou daří. Je to v našich rukách, zároveň ale ne.“

Litoměřice uspěly v přestřelce v Prostějově, Stadion urval výhru 8:6. Hattrickem se blýskl Martin Procházka.