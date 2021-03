Z nuly až k ústecké fantazii. Míra Mach má vnitřní kouzlo, chválí Čaloun

„Sezona sportovně skončila fantasticky,“ pochvaloval si zlatý olympionik a sportovní jednatel Jan Čaloun, jeden ze zachránců Slovanu.

Jaký byl váš rok?

Tým jsme stavěli až v dubnu, kdy už je pozdě. Neměli jsme tolik času, kolik bychom potřebovali. Naštěstí se nepadalo, nebyli jsme tak pod tlakem. A došli jsme do předkola, kde jsme hráli velmi důstojnou roli. Sezonu hodnotím kladně.

Vrátil se trenér Miroslav Mach, a ten má patent na úspěch, aspoň ten dílčí. Čím to podle vás je?

Míra Mach má vnitřní kouzlo. On dokáže z hráčů vyždímat maximum za jakýchkoli okolností. Rozpočet máme podprůměrný, nemůžeme si dovolit nejlepší hráče ani široký kádr. Přesto jeho vnitřní touhou a motivací dokáže hráče nabudit, aby pro něj hráli, pracovali. A není to jen jeho zásluha, celý trenérský štáb Mach, Roubík, Merta odvedl skvělou práci. Budou pokračovat.

Jakou roli hráli zkušení Trávníček, Drtina a Vrdlovec?

Tihle mazáci odvedli skvělou práci ve všech směrech. Michal Trávníček byl příkladem nejen v zápasech, ale i v tréninkovém procesu; on, čtyřicátník, nevynechá žádný trénink a maká na sobě i mimo led, tím je příkladem pro mladé. Máme střední generaci v Severovi nebo Martinu Tůmovi, ti by se měli pomalu stávat tahouny.

Ta trojka mazáků zůstává.

Drtina i Vrdlovec mají nové smlouvy a teď i Trávníček. Jsme rádi, že se podařilo udržet Hamalčíka. Překvapil, měl skvělou sezonu, hned o něj byl velký zájem. Ale podepsali jsme ho a budeme mít kvalitního gólmana, i když pořád mladého. Pak se nám rýsují jména, která se chtějí vrátit do Ústí. Jsou to historicky hráči Slovanu. Věřím, že se dohodneme. Tedy Míra Mach jako sportovní manažer. I v tom je jeho velké kouzlo, že hráče dokáže přesvědčit, ať k nám jdou. Chceme vytvořit úspěšnou partu, která bude extrémně důležitá, protože příští sezona bude sestupová, čtyři půjdou dolů a pátý do baráže.

Zmiňujete navrátilce, můžou to být Jan Kloz nebo David Tůma?

Sezona ještě běží a ti hráči jsou vesměs v play off, takže nemůžu jmenovat. Uvidíme, jak na tom budeme finančně, protože oni jsou teď ve svých klubech jinak ohodnocení. Ekonomicky ještě letošní sezonu nemáme uzavřenou, smlouvy hráčům běží do 30. dubna.

Je zázrak, že klub vůbec přežil.

Loni měl přijít tajemný sponzor, kterého zastupoval tehdejší ekonomický jednatel Jiří Zdvořáček. Spekulovalo se, čekalo, nikdo nevěděl, co bude. Ze dne na den padl kvůli pandemii, všechno najednou spadlo na mládež. Narychlo se řešilo obsazení pozic jednatelů, jakým směrem klub půjde. V tu chvíli nikdo nevěděl, jaké budou peníze. Byla varianta, že se staneme totální farmou někoho. Jako Benátky, které ovládá Liberec. To jsme nechtěli, byl by tu trenér z jiného klubu. My šli do rizika, přihlásili jsme 1. ligu, narychlo postavili tým a začali shánět peníze. Ta nejistota byla obrovská, začínali jsme od nuly. Hrozil i pád do 2. ligy. A ta se vůbec nehrála, takže tu mohl být zhasnutý zimák, tma, žádný led.

Jaká byla spolupráce s extraligovou Mladou Boleslaví?

Myslím, že panuje oboustranná spokojenost. A měli bychom v ní pokračovat. Hrozně se mi líbili boleslavští hráči ročníku 2003, co u nás byli, Moravec, Szturc, Jasečko, v bráně Šatný. Na to, že jsou všichni mřížkaři, zapadli a 1. ligu zvládali. Do budoucna je uvidíme v extralize, možná i v národním týmu.

Kdo z 1. ligy postoupí?

Můžu jen tipovat. Kladno. Jágr udělá všechno pro návrat do extraligy. Ale v play off je možné všechno, vždyť Plzeň jako jasný favorit padla s Olomoucí, která vypadala odepsaná.