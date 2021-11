Peníze nejsou, hráči nejsou. Roubík o trablech hokejového Ústí

„Peníze nemáme, ale v první lize stejně není jediný volný hráč, který by za to stál,“ tvrdí asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. „Když budeme někoho shánět, tak jedině z juniorské ligy,“ říká bývalý elitní útočník.

Jaroslav Roubík při loučení s kariérou.

Jeho Slovan se poslední dobou vinou zranění dostal do velkých potíží. „Po jednom zápase jsme měli jedenáct zdravých hráčů a ani jsme nevěděli, zda budeme příště hrát. Nemáme moc možností, co s tím. Druhá liga se hraje ve stejné dny jako první a v juniorské lize sestupuje hodně týmů, také nechtějí nikoho moc pouštět,“ chápe Roubík.

I první liga má letos drsný sestupový klíč. Tři týmy padají přímo, čtvrtý a pátý od konce čeká zrádná baráž. A na třinácté pozici, tedy barážové, se momentálně nachází Ústí nad Labem.

„Je to pro nás strašně důležitá sezona. Samozřejmě se chceme zachránit a děláme pro to vše. Nepanikaříme, sezona je ještě dlouhá. Potřebujeme nějakou sérii tří čtyř výher po sobě, která by nás nakopla výš,“ přeje si.

Mrzuté prohry Nedělní předehrávka 23. kola: Ústí nad Labem - Frýdek-Místek 4:5 (1:2, 1:3, 2:0)

Branky: 3. M. Simon, 37. T. Čermák, 43. Žolobov, 47. D. Tůma - 18. Peterek, 19. Komorski, 22. Teper, 23. Tadeáš Král, 40. Martynek. Sobotní 19. kolo: Sokolov - Ústí nad Labem 8:2 (1:0, 5:1, 2:1)

Branky: 18. a 38. Křemen, 24. Jurčík, 28. Tomi, 30. Prošek, 31. Kružík, 45. Šik, 50. J. Pohl - 22. Vrdlovec, 57. V. Brož.

Poslední dva zápasy Slovanu nevyšly. Ze Sokolova se v sobotu vrátil s debaklem 2:8, v nedělní předehrávce padl 4:5 s Frýdkem-Místkem. „Rozhodly krátké dvouminutové pasáže, kdy jsme inkasovali dva góly. Je škoda, že nám teď zrovna chybí ti zkušenější hráči, kteří nejdou nahradit. Oni by ty chyby neudělali, soupeř by pak měl méně šancí. Hráči jako Drtina nebo Trávníček prostě nahradit nejdou.“

Dobrá zpráva je, že ústecké opory by měly být brzy fit. „Trávníčka skolila angína, Drtina měl nastřelenou nohu pukem, nemohl se ani dostat do brusle. Ale máme teď týden na regeneraci, do té doby už snad budou fit,“ věří asistent.

Slovan je sice momentálně až třináctý, ale třeba od deváté Slavie ho dělí jen pět bodů. A porazit dokázal i lídra Třebíč. „Můžeme hrát i s nejlepšími, ale nesmíme ztrácet s týmy okolo nás. Zatím je to hodně vyrovnané, střed tabulky nahuštěný, jsme od něj tři čtyři body, což je jeden zápas. Musíme se rvát o každý bod a hlavně nedopustit delší sérii proher,“ velí Roubík.