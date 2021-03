Veterán Trávníček zůstává ve Slovanu Ústí. Spadl nám z nebe, smeká trenér

„Spadl nám z nebe, hrál parádní sezonu. Asi dlouho neudělal tolik bodů, v oslabení na něj byl spoleh, co on zblokoval střel, kolik vyhrál minisoubojů. Dostal velký prostor a vrátil nám ho,“ vychvaloval exlitvínovského kapitána trenér Miroslav Mach.

Vousatý čtyřicátník Trávníček si s vůdcovským céčkem připsal 35 bodů (14+21) ve 37 zápasech a v úterý prodloužil smlouvu o rok.

„Současná filozofie klubu mě přesvědčila, spolupráce Slovanu s extraligovou Mladou Boleslaví včetně zařazení talentů do našeho týmu splnila naše očekávání,“ řekl Trávníček. „A stejně tak jsme splnili cíl, který jsme si vytyčili, a to bylo play off.“

Jeho předkolo ovšem ovládl Vsetín 3:1 na zápasy a prošel do čtvrtfinále. „Všichni nás odepisovali, že budeme hrát o sestup, a my jsme se dostali do předkola a trápili jsme Vsetín. Můžu hráčům jen poděkovat,“ smekl Mach.

Bezprostředně po posledním zápase, který Slovan v pondělí ztratil 3:4, ač vedl 3:1, ale panoval v kabině smutek. „S jídlem roste chuť. Ačkoli se sezona tady tak tak rozjela, teď je to pro nás smutné,“ cítil zklamání útočník Daniel Vrdlovec. „Mohli jsme i Vsetín potrápit ještě víc. Možná to zní ode mě blbě, ale když jsme tam jednou vyhráli, věřil jsem, že bychom mohli přes něj přejít.“

Kouč Mach má v Ústí taky pokračovat a věří, že další sezona bude ještě úspěšnější. „Chceme sestavit konkurenceschopný tým a být někde kolem 7. - 8. místa. Dostat se do play off a konečně dál než do předkola,“ burcuje Mach, který se vrátil před rokem a zase se Slovanem uspěl. Ale slávu odmítá: „Není to jen o Machovi, že někam přijde a hraje se play off. Je to zásluha celého realizačního týmu a hlavně kluků. Hráli a bojovali parádně.“