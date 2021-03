Odepisovali nás, my trápili favorita, loučí se s ústeckou sezonou trenér

„Odepisovali nás, že budeme hrát o sestup, my se dostali do předkola a trápili jsme favorita. Klukům musím za sezonu poděkovat. Hráli a bojovali parádně,“ poklonil se svému týmu trenér Miroslav Mach, ústecké štístko.

Podceňovaný Slovan vždy dokáže vyburcovat k velkým výkonům. Na Vsetín ani to nestačilo, v pondělí Ústí doma padlo 3:4, ač vedlo 3:1, a soupeř po vítězství 3:1 na zápasy postoupil do čtvrtfinále.



„Slovan hrál fakt dobře,“ uznal vsetínský veterán Radim Kucharczyk, autor postupového gólu. Slova chvály Slovan ani nemusel poslouchat, vždyť klub málem přestal existovat. Před rokem ústeckému hokeji odřekl slíbenou podporu tajemný sponzor i kvůli pandemii a Slovan bojoval o život. Přežil.

A pod taktovkou vousatého tahouna Michala Trávníčka, který by měl pokračovat, si Ústí užilo i play off, byť bez diváků.

„Před pěti tisíci fanoušky by se hrálo každému líp. Za mě to teď je, jako kdybyste šli do kina, vypnuli vám zvuk a vy se dívali na film, který neslyšíte. Štve nás to, ale neovlivníme to,“ krčil rameny vsetínský Kucharczyk.