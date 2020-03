Legendární Klíma: Ve sportu můžou platy klesnout o třetinu

„Současná koronavirová krize se ve sportu určitě odrazí,“ míní vítěz Stanleyova poháru s Edmontonem v sezoně 1989/90. „Nejvíc to odnesou hráči a trenéři. U každého sportu. Hokej u nás je sponzorský, platy můžou jít dolů. Třeba o třicet procent. Někde to bude znát.“

Klíma se ze zámoří vrátil v září 2017 a v Kadani, kde žije, se stal majitelem, jednatelem a generálním manažerem hokejového klubu. Ač Trhači disponují skromným rozpočtem, smlouvy hráčům dodrží.

„Žádné jsme kvůli klauzuli o vyšší moci neukončovali, platí do konce dubna,“ uvedl Klíma pro iDNES.cz. Nenapodobí tak sousední a zadlužený Chomutov, který kontrakty hráčů starších 22 let vypověděl.

„Respektuji lidi, kteří přebrali Piráty v ­takovém stavu. Mají ode mě velký respekt, vím, jak složité je shánět peníze, sponzory, hráče. Snažíme si pomáhat, jsme 15 kilometrů od sebe, ale před dvěma lety jsme se odpojili od spolupráce na bázi partnerského klubu, jdeme svojí cestou.“

Bývalý útočník a autor 313 gólů v NHL děkuje městu za podporu a navzdory ekonomicky složité době tvrdí: „Vracejí se nám sponzoři, kteří tady byli třeba před 12 lety. Chtějí hokej v Kadani pozvednout stejně jako my ve vedení.“

Jak se to podaří, to je vzhledem k­ současné situaci v Česku i ve světě neznámá. „Obavy jsou, vždyť školy jsou zavřené, děti nemůžou sportovat, někteří rodiče ani nesmějí chodit do práce, vydělávat. Věřím, že přežije celý svět, i sport. A­ že se to povede zastavit, abychom na přelomu července a srpna mohli zase začít s přípravou,“ přeje si 55letý Klíma, aby jeho tým znovu vyjel na led.

Zatím není jasné, zda Kadaň naváže na pakt se Spartou. „Jsme ve spojení. Na konci jsme se shodli, že spolupráce fungovala, mladým jsme dali prostor se ukázat. Teď ale musíme čekat. Nikdo neví, co bude dál, koronavirus zastavil celý národ, Evropu a svět. Odrazí se to na nás všech. Kam se člověk podívá, byznysy a rodiny strádají. Senioři umírají, to museli být někoho rodiče, babičky. Nechci říkat to slovo, ale je to katastrofa.“

Petr Klíma za Kadaň a Barbora Snopková za Spartu stvrdili dohodu.

Koučem zůstává Petr Rosol, Klímův bývalý spoluhráč z Litvínova, ­Jihlavy a reprezentace. „Jeho zkušenosti se ukázaly,“ pochvaluje si šéf vzestup ve finiši sezony; Trhači se ze dna dostali na předposlední místo.

Klubovému webu šéf Trhačů prozradil, že k Rosolovi láká další exlitvínovskou osobnost Vladimíra Jeřábka. „Vzal si čas na rozmyšlenou, navíc přišla pandemie. Skoro dva roky netrénoval, dostal se do jiné branže. Má tenisové a nohejbalové kurty v Perštejně, k tomu krásnou hospůdku. I­ jeho ta krize zasáhla.“

Zkraje sezony Klímovi v Kadani pomáhal coby konzultant jeho další spoluhráč z Litvínova, olympijský vítěz Vladimír Růžička. „Kolikrát se mnou jezdil i za sponzory,“ prozradil Klíma, dvojnásobný československý mistr s Jihlavou.

„Měl na starost tréninky, taktiku, systém. Nestává se každý den, aby se hráči setkali s takovou personou. V kariéře jsem zažil, že hráč kolikrát trenéra snad ani neposlouchá. U Růži jsem ale měl pocit, že kluci hltali každé jeho slovo a v kabině seděli jako přibití. I když pak odešel do Hradce Králové, tak jsme z jeho rad těžili co se týče přístupu, taktiky a tak dále. Dělal to už na Slavii, v Chomutově nebo v národním týmu.“

Klímův syn Kevin válel pod Růžičkou v Hradci, klub chce angažovat i ­jeho dvojče Kellyho. „Ten se z Arizony vrátil domů do Michiganu, než se to přežene. Když jsem s ním mluvil naposledy, už čtrnáct dní se nehrálo, ale ještě chodili do restaurací. V ­Americe to zachytili pozdě, teď se to tam rozjelo. Kdyby se to nestalo, vím víc, teď netuším, jestli bude taky v Česku. Budu rád, když se bude vůbec hrát a dá se to do starých kolejí. Sport, bez toho nejde existovat!“