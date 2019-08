Kadaň nově trénuje i Hamara: Poslední slovo má Klíma

„Petr v hokeji něco dokázal. Býval vynikající hráč, žil v Americe, má zkušenosti. Něco se přiučím, těším se,“ řekl Hamara na webu Kadaně.

Klíma je duší Trhačů, generálním manažerem i jedním z trenérů. „On je tím, kdo bude mít poslední slovo při rozhodování,“ neprotestoval Hamara.

„Co se týče tréninků, tak to je z 99 procent v mé kompetenci. Na střídačce bude mít Petr na starosti útočníky a já obránce, vzájemně ale budeme spolupracovat. Každý má jiný názor, vidí něco jiného a nahlíží na věci jinak - a to je velice dobře.“

Hamara trénoval muže v Roudnici či Jablonci, roky cepoval mládež. Když ho sparťanští sportovní šéfové Jaroslav Hlinka a Petr Ton oslovili, aby dohlížel nad farmou, neváhal. „Sparta chce usnadnit hráčům přechod do dospělého hokeje, a proto mě zkontaktovali s tím, jestli chci být součástí projektu. Je výzva trénovat první ligu, a navíc mě baví pracovat s mladými hráči,“ vysvětlil, proč kývl.

Nový kouč bude spojkou mezi oběma partnerskými kluby. „Budu Spartě dávat zpětnou vazbu o tom, jak se naši mladí posunuli, jak trénují. Spadá do toho také život mimo hokej, tyto věci budu mít na starost a budu je řešit i na Spartě,“ prozradil.

„Chci tu být pro kluky. Ze Sparty jsou tady tři čtyři, kteří by si do budoucna mohli sáhnout na reprezentaci dvacetiletých. Chceme hrát moderní hokej; atraktivní, rychlý s dobrým pohybem a bruslením. Máme tajný cíl - po půlce soutěže se dostat do play off a zbytek sezony si užít.“