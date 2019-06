První liga v Kadani zůstane. Chceme hrát lepší hokej, říká manažer Klíma

„Hokej v Kadani bude. Přihláška do 1. ligy je podaná a určitě nechceme mít stejnou sezonu, jako byla ta předchozí. Jsme přesvědčeni, že sezona, která je před námi, bude lepší. Časem chceme dosáhnout toho, že z Kadaně budou odcházet kvalitní hráči, jak tomu bývalo v minulosti, viz bratři Kašové,“ řekl v rozhovoru pro klubový web Klíma.



Nad osudem Trhačů poslední dobou visel otazník, spekulovalo se i o jejich konci v 1. lize. Teď se snad blýská na lepší časy. V jednání je spolupráce s extraligovým týmem a vedení klubu dotáhlo příchod zkušeného obránce Jakuba Trefného, který bude také kapitánem prvoligové ekipy. S Kadaní podepsal dvouletou smlouvu.

„Momentálně začínáme prakticky od nuly. Jedinými našimi hráči jsou zatím František Wágner a Jakub Trefný a právě od něj se bude odvíjet skládání kadaňského áčka,“ uvedl Klíma.

Trefný v dresu Trhačů odehrál již 402 duelů, v poslední sezoně pomáhal v extralize chomutovským Pirátům, v černožlutých kadaňských barvách připsal čtyři branky a čtyři asistence. Kadaň zatím nezahájila letní dril, volí individuální formu přípravy. Tým se tak nejspíš setká až na ledě. „Co se letní přípravy týče, společná část neproběhne. Jelikož nevlastníme žádné hráče, nemůžeme tak ani zahájit letní přípravu,“ vysvětlil bývalý slavný útočník, v jehož sbírce trofejí je i vítězství ve Stanley Cupu.

Aktuálně klubový šéf Kadaně řeší možnou spolupráci s některým týmem z extraligy. „Věci jsou ovšem zatím pouze v jednání, zatím nemohu prozradit více.“

Nedávno se objevily spekulace, že o prvoligovou licenci Kadaně se ucházejí různí zájemci. Veškerá jednání ale skončila s výsledkem, že 1. liga zůstane v Kadani.

„V Kadani je každý začátek sezony těžký. Nějaké schůzky probíhaly, pár zájemců o licenci bylo. Prvořadým cílem pro Kadaň ovšem bylo udržet Trhače v 1. lize, což se nakonec povedlo,“ těší Klímu.

Poslední dvě sezony se z 1. ligy nesestupovalo a tento formát soutěže bude platit i letos.

„Podle mě je to tak správné, 1. liga by měla zůstat uzavřená, prakticky všude na světě to tak funguje. Vždy se časem najde mužstvo, které ze soutěže odstoupí a přenechá licenci někomu jinému. Jsem rád, že to tak dopadlo, ale ne proto, že chceme být zase poslední. Naší ambicí je dávat šanci mladým hráčům a hrát lepší hokej,“ přeje si Klíma.