Mach po návratu do Ústí: Slovan vstává z popela. Jsem plný energie

„Volalo mi vedení Slovanu, jestli bych měl chuť se vrátit. Pro mě je Ústí a Slovan srdeční záležitost, okamžitě jsem kývl,“ neváhal Miroslav Mach. Na místě činu je po dvou letech, jeho úspěšné minulé působení vyvrcholilo v sezoně 2015/16, kdy se probil se skromným klubem až do semifinále prvoligového play off díky vyřazení hvězdami nabitého Kladna.

Jaký Mach se vrací?

Zase plný energie. Trénoval jsem naposledy v PZ Kladno devátou třídu, kde mám svého kluka. Pro mě dobrá změna po těch letech. Trošku jsem si odpočinul od dospělého hokeje, mladí kluci mě nabili takovou energií, že mám obrovskou chuť zase pracovat.

V mládeži není až takový tlak na výsledky jako v profi hokeji?

Není, ale já si ho dělám sám na sebe. Chci ty výsledky mít. Musím říct, že poslední sezona byla dobrá, i když jsme měli pofidérní výsledky. Někdy jsme prohráli dost vysoko, jindy zase vyhráli. Snad jsem kluky něco naučil.

Čaloun: Míra tu mašinu nakopne Zvrat jak z hollywoodského filmu. Z klinické smrti se ústecký hokejový Slovan probudil zpátky do života. Místo pádu do 2. ligy angažoval trenéra Macha i litvínovskou modlu Trávníčka a fanoušci jsou u vytržení. „Do klubu měl vstoupit neznámý partner, majitel. Měsíc a půl jsme čekali, jak to dopadne, ale kvůli koronaviru odstoupil. Začali jsme pracovat se zpožděním, ale dali jsme to dohromady a všechno je připravené,“ hlásí zlatý olympionik Jan Čaloun, který je od mládeže zpátky i u prvoligového áčka coby sportovní jednatel. „Operujeme s rozpočtem plus minus jako loni, bude tedy 13,5 až 14 milionů korun. Jsme nízkonákladový klub. Jsem překvapený, že ve firmách, kde jsem byl, chtějí hokeji pomoct. A my chceme vrátit diváky na tribuny.“ Jan Čaloun se do vedení ústeckého klubu vrátil jako sportovní jednatel. Víc než dva roky stará rozmíška mezi koučem Miroslavem Machem a Čalounem je zapomenutá, oba mají stejný cíl. Mach si tehdy rýpnul na Facebooku. „Je to za námi, vyřešené. Nerad se vracím do minulosti, musíme se chovat jako profesionálové. S Mírou jsme si řekli, jak budeme fungovat, máme hodně podobné myšlení. Jsem rád, že je tady. Věřím, že nakopne tu mašinu a roztlačí ji tím správným směrem,“ představuje si Čaloun. „Vidím Mírovo nadšení, obětavost, bude náročný na hráče. Tohle potřebujeme, abychom pro naše město 1. ligu udrželi.“ Pomoct k tomu má i pakt se zatím nejmenovaným extraligovým klubem, který zdarma dodá dva gólmany a pět šest hráčů do pole. „Vážím si toho. Musíme koukat i na ekonomickou stránku a bez spolupráce s extraligovými týmy bychom to dohromady nedali.“

V Ústí jste se neloučil v nejlepším, na Facebooku jste si rýpl do vašeho nástupce Jana Čalouna. Ten vás teď jako šéf klubu vzal zpět.

Nějaké názory proběhly, ale už je to dlouhá doba. S Honzou teď vycházím úplně super, spolupracujeme. Udělal bych za tím tlustou čáru. Že já něco napsal a někdo mi odpověděl, to tak někdy bývá.

Na druhou stranu to ukázalo, že pro Slovan dýcháte.

Rozhodně mi na něm záleží, byl jsem tady dlouho. Třeba jsem to nemusel napsat, ale nějak to ve mně bublalo. Teď je tlustá čára. Slovan vstává z popela a začneme znovu.

Vyříkali jste si to s Čalounem?

Všechno je v pohodě. Už loni jsme proti sobě hráli, on taky trénoval devátou třídu. Žádný problém.

Co od vaší další mise čekáte?

Dostal jsem volnou ruku, protože jsem i sportovní manažer. Takže tým sháním já. S Honzou Čalounem, Vláďou Evanem i mými asistenty Jardou Roubíkem a Jirkou Mertou to dáváme dohromady. Uvidíme, jestli jsme vybrali dobrý, nebo špatný tým.

Prvoligovou ikonu Roubíka jste ještě ve Slovanu trénoval.

Jarda je super kluk, má vynikající postřehy. Jsem rád, že zůstal. Jirka Merta je zkušený trenér, který tady šanci nedostával. Teď ji dostal.

Kádr už je hotový?

Skoro všechny hráče máme pod smlouvou. Ale říkali jsme jim: Když máš tady smlouvu, neznamená to, že zůstaneš. Musí to ukázat na ledě. Máme tři čtyři starší a pak mladé. Volal jsem, ptal se na ně, dostával jsem informace. Snad jsme vybrali super hokejisty, kteří budou chtít ne si jen zahrát za Ústí, ale hrát pro Ústí.

Plánujete ještě posílení?

Já si myslím, že už asi možná… uvidíme (smích). Budeme spolupracovat s jedním extraligovým klubem, ale to zveřejní on sám.

Máte dva pardály, české mistry s Litvínovem a se Slavií. Co od útočníka Michala Trávníčka a obránce Jiřího Drtiny čekáte?

Když vypadlo, že Trávu uvolňují z Litvínova, hned jsme si s Čalim volali, že bychom do něj zkusili jít. Dostal jsem na něj číslo a brnknul jsem mu, jestli by měl chuť pokračovat. Řekl, že jo. Takže jsme vedli nějaká jednání a dohodli se. Trávu tady potřebujeme, srdcaře, který nic nevypustí. Když ve 40 letech padne do střely, mladí to uvidí a bude je to inspirovat. Navíc on sám nám řekl, že se mu vize práce s mladými líbí.

Je logické, že bude kapitán.

Samozřejmě. Ani to s nikým nebudu probírat. Jen mu to sdělím.

A Drtina?

Potřebovali jsme zkušeného beka k mladým, kterých tady je hodně. Taky má chuť za Slovan hrát a bojovat, což je to hlavní.

Boj to bude drsný; 1. liga má letos nově 19 účastníků a až čtyři můžou sestoupit.

Sezona pro nás bude strašně těžká. Tři sestupují přímo, čtvrtý od konce jde do záchranářské baráže. Máme cíl se udržet. Bojovat, abychom byli v klidu. Máme tříletou vizi postavit mužstvo, které by hrálo play off. Věřím, že nám během té doby nikdo ty mladé nevezme. Ale letos nemáme žádné velké oči. Rádi bychom se dostali do dvanáctky, tedy do předkola, ovšem soutěž bude vážně strašně složitá.

Ale lepší, než kdyby Slovan hrál jen 2. ligu. Bál jste se, že na katastrofický scénář dojde?

Bál. Už Jirka Zdvořáček (bývalý ekonomický jednatel klubu) mi při rozlučce Jardy Roubíka a Martina Volkeho povídal, že tady bude asi třetí nejvyšší soutěž. Říkal jsem si, že to není pro Ústí dobré. Potom mi volal Vláďa Evan, že udrželi 1. ligu.

A je finančně pokrytá?

Měli jsme schůzku a vedení Slovanu mi nastínilo, jak je na tom klub finančně, takže jsem kývl. Úplně v klidu se sezona zaplatí.

Olympijský šampion Čaloun razí profesionalismus. I ve skromných podmínkách to půjde?

Jasně! Mladí musí chtít pracovat. Budeme dost trénovat. V předzávodním období - 20. července jdeme na led - i čtyřikrát denně. Teď trénují jen někteří, další mají smlouvy od července, srpna. Připravují se doma. Až začneme, budou dělat fyzické testy, a když je nezvládnou, bohužel tady nebudou. Co by tu dělal hráč, který se neumí připravit sám?

Těšíte se zase na ten adrenalin?

Na střídačce jsem blázen. Asi se budu muset trošku zklidnit. Budou tu mladí kluci, tak abych na ně nevyvíjel přehnaný tlak. Těším se moc. Dospělý hokej mi fakt chyběl.