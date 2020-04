Zlatý olympionik Čaloun je zpátky v Ústí, bude sportovní jednatel

Ve Slovanu došlo k funkcionářském třesku. Během sezony opustil post sportovního jednatele prvoligového áčka Vladimír Evan, pak na funkci ekonomického jednatele rezignoval Jiří Zdvořáček, protože nedokázal sehnat víc než 14 milionů na sezonu.

Když svitla naděje na partnera, který by rozpočet naplnil na 20 milionů, zhatila to pandemie koronaviru. A Zdvořáček svoji rezignaci dodržel. „S těmi penězi, co máme k dispozici, 1. ligu provozovat nechci. A víc zajistit neumím. Seznámím s tím majitele a uvidíme, jaký k tomu zaujmou postoj. Jestli mají v záloze někoho jiného, nebo půjde Slovan do 2. ligy,“ uvedl Zdvořáček.

47letý Čaloun, který ve Slovanu trénuje mládež a v prvoligové společnosti s ručením omezením je jednoprocentním vlastníkem, se však smířit s pádem nechce. „Sešup do 2. ligy by měl negativní dopad na město, na stávající i budoucí partnery, na mládež. Ústí historicky patří do 1. ligy a mělo by ji hrát, i když třeba nebude mít ambice na play off,“ vyhlásil. „Já budu jednoznačně bojovat za to, aby tu 1. liga zůstala zachována.“

Mistr světa z roku 1999 Čaloun skončil ve Slovanu v říjnu 2018 jako trenér i obchodní jednatel. Po sérii porážek a zlobě fanoušků odstoupil. Nerozuměl si ani s lidmi uvnitř klubu.

„Mám jinou filozofii, metodiku a vizi, jak pracovat s hráči. U mě je na prvním místě profesionalismus. A to nejen u hráčů,“ vysvětlil ústecký odchovanec tehdy. „Bohužel naše představy s některými lidmi v klubu se rozcházejí.“

Teď je zpátky, začne od 1. května. Spolupracovat bude s novým ekonomickým jednatelem Jaromírem Holíkem.