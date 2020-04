Tajemný sponzor couvl kvůli pandemii, hokejové Ústí přišlo o miliony

„Pro mě to znamená, že dva měsíce práce přišly vniveč. Měli jsme domluvených řadu zajímavých hokejistů, taková kategorie hráčů tu tři roky nebyla. Všechno, co bylo na dobré cestě, se sesypalo, všechno padá. Sponzor uvedl, že z důvodu pandemie spolupráci přehodnotil a odstupuje od toho,“ mrzí ústeckého jednatele Jiřího Zdvořáčka, který pro klub pracuje v demisi. Rozpočet se měl navýšit na 20 milionů korun.

O jakého sponzora šlo?

Když jsem letos 1. února 2020 rezignoval na svou funkci s cílem dát impulz, aby někdo vstoupil do ústeckého hokeje a aby se podařilo lépe zajistit další sezonu, nějaké ovoce to přineslo. Byl jsem kontaktován jednou fyzickou osobu, která mi představila určitý projekt, že by s konsorciem firem byla schopna Slovan podporovat. Nazvali jsme ho tajemný klíčový sponzor, se kterým jsem jednal tři týdny. Došlo k dohodě, že sponzor vstoupí do Slovanu s tím, že nám zajistí navýšení rozpočtu na 20 milionů korun. Minulý rok jsme měli 14,5 milionu a v klubu jsme se shodli, že to je neudržitelný rozpočet, že se s tím nedá hrát důstojná role v 1. lize. Dohodli jsme se, podepsali smlouvy, se sportovním manažerem Tomášem Marešem jsme začali připravovat sezonu, domlouvat hráče. A do toho přišla pandemie koronaviru.

Co bylo dál?

Zhruba před 14 dny se ozval sponzor, že z důvodu pandemie musí spolupráci přehodnotit. Jednali jsme intenzivně, jestli bude schopen dostát svých závazků, nebo ne. V pondělí ráno padlo rozhodnutí, že od toho odstupuje. Byla uplatněna klauzule o vyšší moci. Říkají, že v aktuální situaci nás nemohou v této sezoně podporovat. Netvrdí, že to je konečná, ale pro letošek ano. Neměli přinést jen 5,5 milionu, jak by se mohlo zdát z rozdílu rozpočtů, ale víc, protože čekáme nějaké poklesy.

Jednatel Slovanu Ústí Jiří Zdvořáček

Co to znamená pro ústecký Slovan a jeho účast v 1. lize?

Je to velká komplikace a musím upřímně říct, že s těmi penězi, co máme k dispozici, 1. ligu provozovat nechci. A víc zajistit neumím. Seznámím s tím majitele a uvidíme, jaký k tomu zaujmou postoj. Jestli mají v záloze někoho jiného, nebo půjde Slovan do 2. ligy. Já jsem jen třináctiprocentní vlastník, většinu ve společnosti s ručením omezením drží mládež. A je na ní, jestli má v záloze někoho jiného, nebo zvolí 2. ligu. Za ty dva měsíce jsem neviděl jiné aktivity k tomu, aby se soutěž pro Ústí zachránila.

Jste tedy spíš pesimista?

Vidím to velice špatně. Jestli jsme loni měli 14 milionů jistých, tak na příští sezonu to tak není. Některé smlouvy skončily a kvůli pandemii bude řada věcí na vodě. Město dává šest milionů, taky bude mít menší peníze, úbytek na daních, odvodech, může to mít dopad i na příspěvek od něj. Takže to vidím hodně skepticky. Přihlásit se do 1. ligy musíme do 31. května, takže stále je ještě relativně dost času.

V jakém oboru podnikal sponzor, který chtěl pomoct hokeji?

Přeje si zůstat v tajnosti, nechce, aby mu to někdo měl za zlé. Říká, že se třeba k těm debatám vrátíme za rok. Padesát procent z toho konsorcia působilo ve službách. Neznají ještě ani dopad koronakrize, není to přesně vyčíslené, proto v této nejisté době do toho nemohou jít. Říkají, že se o tom můžeme znovu pobavit v létě, ale to je pro hokej pozdě. Když se odpískala extraliga, okamžitě se otevřel trh s hráči a v létě bude přebraný.

Existuje varianta, že přihlásíte 1. ligu a budete vyčkávat, jak finanční situace klubu dopadne?

To musí to říct vlastník. Dal jsem do toho dva měsíce energie a cítím velké zklamání. Myslím, že k 30. dubnu naplním svoji rezignaci, kterou jsem avizoval. Kdyby sponzor vyšel, asi by to bylo jiné, měl podmínku, že musím zůstat. Nevím, čím jsem se mu zalíbil. Měli jsme už kostru kádru, kterou teď musíme rozpustit. A já nemůžu být ten, co řekne, co bude dál. Vlastník musí říct scénáře. Třeba přihlásit 1. ligu a čekat. Ale taky musí říct, kdo to povede. Já to nechci vést v agónii, která tady dva roky byla, skládat mužstvo z přebraných hráčů. A teď není doba, abychom se zvedli.

Proto byste radši neriskoval?

Kdybych hráčům, s nimž jsem jednal, až za dva měsíce řekl, že to nedáme, nebylo by to fér. Proto zatahuji za ruční brzdu teď. Všem podepsaným jsem řekl, že to padá. Já do toho dal svoje jméno, řekl jsem jim, že můj projekt ztroskotal. A že pokud je někdo jiný z Ústí osloví, nebude to už moje vize. Já si nedovedu představit, že budeme 1. ligu hrát. Co jsme slíbili, teď neplatí. Mohli jsme dělat mrtvého brouka a vyjít s tím za dva měsíce. Ale já hráčům rozeslal zprávu a oni tu situaci chápou. Cení si, že se to dozvěděli teď a můžou jednat s ostatními kluby.

Smlouvy stávajících hráčů platí do konce dubna. Dodržíte je? Nebudete krátit platy?

Nebudeme, my ty peníze máme. Teď bych byl akorát vychytralý a snažil bych se šetřit na příští sezonu. Jeden sponzor ještě má poslat poslední velkou částku. Březnové výplaty jsme odeslali, dubnové jsou připravené. My sezonu skončili ještě před koronavirem, v rozpočtu jsme play off neměli, byla by to vážně jen vychytralost. Hráči mají průměrný plat 25 tisíc, kdyby ho neobdrželi, dostali by se do existenčních problémů.

Říkal jste, že potenciální sponzor měl podmínku, abyste v ústeckém hokeji zůstal. Vyslyšel byste ho?

Přemýšlel jsem, že i tak skončím ve funkci jednatele, ale oni chtěli, abych zůstal, že na mě mají dobré reference. Získali bychom tři čtyři miliony navíc, co nám chyběly k důstojné roli. Šly by jen do platů hráčů, do kvalitnějšího kádru. Bohužel kvůli koronaviru bude Slovan ještě víc zkoušený. Vemte si, že všechny kluby budou mít problémy rozpočet udržet. A my měli úkol ho razantně navýšit, do toho přišla tahle krize. Férově jsme ke všem přistupovali, když jsme ten projekt řešili, férově z toho musíme i vycouvat, když víme, že to kvůli zásahu vyšší moci nedopadne.