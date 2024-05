Nové duo v hradeckém brankovišti. Škovránka doplní navrátilec Novotný

Následné play off ale nedopadlo ani pro něj, ani pro tým dobře. Vítěz základní části hned ve čtvrtfinále nestačil na Mladou Boleslav. Právě z tohoto klubu, kam po první zkušenosti v Hradci odešel, se dvaatřicetiletý zkušený gólman nyní do Hradce vrací, a Mountfield tak stvrdil novou brankářskou dvojici, se kterou půjde do příští sezony.

Brankáři v Mountfieldu na začátku sezony * 2013/2014

Pavel, Kantor, Ondřej Kacetl

* 2014/2015

Ondřej Kacetl, Pavel Kantor

* 2015/2016

Ondřej Kacetl, Adam Svoboda

* 2016/2017

Patrik Rybár, Ondřej Kacetl

* 2017/2018

Patrik Rybár, Jaroslav Pavelka

* 2018/2019

Brandon Maxwell, Jar. Pavelka

* 2019/2020

Marek Mazanec, Štěpán Lukeš

* 2020/2021

Marek Mazanec, Štěpán Lukeš

* 2021/2022

Henri Kiviaho, Štěpán Lukeš

* 2022/2023

Henri Kiviaho, Jan Růžička

* 2023/2024

Patrik Bartošák, Henri Kiviaho

* 2024/2025

Stanislav Škorvánek, Filip Novotný

„O Filipa měli trenéři zájem již v loňské sezoně, kdy jsme permanentně řešili problémy s gólmany, což však nevyšlo,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček k návratu Novotného do hradeckých barev.

V nich bude tvořit dvojici se Stanislavem Škorvánkem, dalším nově příchozím do hradeckého brankoviště. „Poté, co jsme se domluvili se Staňem Škorvánkem na smlouvě, jsme k němu hledali zkušeného českého brankáře, který by splňoval naše požadavky. Z možností, které byly na hráčském trhu, se všichni trenéři jednomyslně shodli na Filipovi,“ upřesnil manažer.

Hradec si od nové dvojice slibuje brankářskou jistotu, tolik potřebnou pro úspěch týmu. A také klid, jenž vedení klubu a trenérům v otázce brankářů v minulé sezoně chyběl.

„Byla to pro nás špatná zkušenost, kterou bych už nikdy nechtěl zažít,“ připustil manažer při pohledu na trable, které klubu brankáři v minulé sezoně připravili.

Sezonu zahájil Patrik Bartošák, skvělý brankář s ne vždy příznivou pověstí. Brzy se ukázalo, že se jí ani v Hradci nezbavil, a v Hradci kvůli neplnění povinností skončil. V tu chvíli už ale byla pryč i dvojka ze začátku sezony Fin Kiviaho, který za Bartošákem nechtěl čekat na šanci.

Komplikovanou situaci klub vyřešil příchodem Jana Lukáše, k němu získal Fina Eetu Laurikainena. Bohužel ani jeden svými výkony nepřesvědčoval, sezonu tak nakonec zachránil Lukáš Pařík.

Stanislav Škorvánek

Pátý brankář, jenž se do sezony Mountfieldu zapojil, přišel v závěru přestupového okna z Liberce a hradeckou branku opanoval. Zdárně jej provedl závěrem základní části, postupem přes Vítkovice v předkole play off a výborné výkony podával i v následném prestižním čtvrtfinále s Pardubicemi.

Ve chvíli, kdy už bylo jasné, že v Hradci po sezoně skončí, protože si ho Liberec bere zpátky. Vzal, ale jen na chvíli, v tuto chvíli je Pařík už ve Vítkovicích.

Mountfield tak musel hledat zbrusu novou brankářskou dvojici. Vsadil na Škorvánka, člena slovenské reprezentace, a právě Novotného.

„Filip měl velký zájem na opětovném působení v naší organizaci, došlo velmi rychle k dohodě a k podpisu dvouletého kontraktu. Doufám, že Filip v našem dresu uplatní všechny svoje přednosti a zkušenosti, které ve své dosavadní kariéře nasbíral,“ poznamenal Kmoníček k příchodu druhého z gólmanů. Mountfield půjde s novou brankářskou dvojicí do 12. sezony od svého příchodu do Hradce.

Teprve podruhé v ní ale nebude figurovat žádný gólman z té předcházející. Poprvé se tak stalo před sezonou 2019/2020, kdy klub angažoval Marka Mazance a Štěpána Lukeše.