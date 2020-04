Lepší spodek první ligy než druhá, myslí si ústecký akcionář Čaloun

„Sešup do druhé ligy by měl negativní dopad na město, na stávající i budoucí partnery, na mládež. Ústí historicky patří do první ligy a mělo by ji hrát, i když třeba nebude mít ambice na play off,“ říká Čaloun, jenž v Ústí trénuje mládež.

Jak hodnotíte nynější situaci kolem ústeckého hokeje?

Je samozřejmě hodně složitá, měsíc a půl se čekalo na to, co vlastně bude. Nějaký tajemný budoucí partner odstoupil od toho, co asi slíbil, a teď nastává situace, co dál s hokejem. Pro klub je to velká rána, ale já budu jednoznačně bojovat za to, aby tu první liga zůstala zachována.

Podle vás je lepší hrát spodek první ligy než vršek druhé?

Když se podíváme na poslední tři sezony, tak ty finance tady nebyly takové, jaká by první liga potřebovala. Na druhou stranu je to pořád první liga, a myslím si, že Ústí by ji mělo hrát, i když to třeba bude jen boj o záchranu. Všichni bychom se měli snažit to tady udržet. I kvůli nějakému jádru fanoušků, kteří si tady první ligu přejí.

Máte informace, jak velký finanční rozdíl je mezi spodkem první ligy a špičkou druhé?

Co jsem si zjišťoval, tak rozpočty na spodek první ligy a vršek druhé se hodně přibližují. Já na valné hromadě budu určitě hlasovat pro to, aby se za ty peníze tady hrála první liga, která k městu patří. Je potřeba si uvědomit i tu sportovní stránku. Ve druhé lize jsou hráči amatéři, musejí trénovat v odpoledních či večerních hodinách, naše mládež v tu chvíli přijde hodiny ledu. Ty dopady po sportovní stránce by byly opravdu velké.

Hrozilo by, že nadějní junioři by odcházeli jinam?

Jednoznačně. Naše priorita je vychovávat kluky pro vrcholový hokej. Řeknu jedno jméno - Robin Hanzl si tady prošel juniorkou a teď podepsal novou smlouvu ve Spartaku Moskva. Je potřeba mladé kluky tady udržet, aby si to vyzkoušeli, prošli si první ligou, a pak si je třeba někdo vyhlédl v extralize. Myslím, že dneska je velká šance pro mladé kluky. Situace je taková, jaká je, peníze asi budou menší, takže jestli někdy mladí kluci měli šanci, tak přichází právě teď. Podle mě budou dostávat víc a víc prostoru. A i pro fanoušky bude první liga atraktivní, vždyť v ní letos startuje například Jágrovo Kladno. Budeme se první ligu snažit zachovat, samozřejmě to asi nebude o vysokých ambicích. Pokud by se postoupilo do play off, byl by to obrovský zázrak. Realita je spíš taková, že to bude boj o záchranu, pokud to tedy bude sestupová soutěž.