Adamský už má jasno. Z Třince zamíří do Havířova

„Měl jsem ještě další nabídky, ale tato mě zaujala, takže jsem uvažoval jen o Havířovu,“ řekl Martin Adamský, jenž získal s Třincem oba tituly a jemuž se ani ve 38 letech nechce ukončit kariéru.

Extraligovou nabídku měl z Pardubic. „Tam se čekalo na jednání města, jak to dopadne s klubem, ale nevypadalo to moc růžově. Měli nějaké problémy. Nakonec podepsali Roberta Kousala na tři roky, čímž jsem de facto přišel o místo,“ uvedl útočník Adamský. „A už se mi ani nechtělo jezdit takovou štreku a být tam v uvozovkách v pozici, v jaké jsem měl být v Třinci. Proto jsem se rozhodl pro Havířov.“

Dodal, že raději bude hrát v první lajně první ligu, než aby v extralize seděl za zásluhy ve čtvrté formaci.

„Jsme nesmírně rádi, že jsme získali takového komplexního hokejistu, který je produktivní a nesmírně cenný v oslabeních i přesilovkách,“ řekl havířovský manažer Pavel Zdráhal. „Věřím, že všechno, co ukázal v Třinci, předá i našim mladým hráčům a ti po jeho boku půjdou herně nahoru.“

Podle Zdráhala věk Adamského není žádný problém. „Hrávali jsme proti sobě, takže vím, jak byl nepříjemný. Dohrával souboje, bylo si ho třeba hodně hlídat. Takový styl se mi líbí. Soupeř nikdy neví, co od takového hráče čekat. A že má třicet osm neberu jako handicap. Agresivní hra je pořád jeho velká přednost,“ prohlásil někdejší útočník Pavel Zdráhal.

Martin Adamský odchází z extraligy s bilancí 932 zápasů včetně play off, v nichž nastřílel 222 gólů a měl 190 asistencí.

Tisíc startů ho nelákalo?

„Tisícovkařů v republice moc není, bylo by to krásné, ale pokud to nevyjde, nevadí. Klidně dám další tisícovku v první lize,“ smál se Adamský. „Rozhodně chci stále hrát hokej na vysoké úrovni.“

V Třinci skončil i dlouholetý Adamského parťák Jiří Polanský. Rovněž on má nabídku Ocelářů přejít do Frýdku-Místku.

„S Jirkou jsme byli a v podstatě stále jsme v nějakém kontaktu. Líbilo by se nám, aby tady s Martinem hráli spolu, ale jestli se rozhodne skončit, tak se o tom bohužel nebudeme moci bavit,“ řekl Pavel Zdráhal.