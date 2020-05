Adamský dál řeší, kde bude příště hrát. Že by ve Frýdku-Místku?

Šéfové třineckého klubu někdejším oporám nenabídli novou extraligovou smlouvu. Mají však možnost odejít do partnerského prvoligového Frýdku-Místku, z něhož by případě mohli v extraligovém celku zaskakovat.

„My starší hráči máme smůlu, že přišla ta pandemie. Na druhou stranu nemůžeme brečet, stalo se. Bohužel. Přece jen mi bude třicet devět let,“ řekl Martin Adamský.

Dodal, že si hned spočítal, že nynější situace mu nepomůže v tom, aby vyjednával o nějaké lukrativní smlouvě. „Moje budoucnost je zatím taková, že po dvaceti letech trénuji sám,“ uvedl. „Nějaká jednání probíhají, jak s Třincem, tak s prvoligovými i extraligovými kluby. Něco se rýsuje, ale jasněji bude prvního června. Zvažuji, co by pro mě bylo nejvýhodnější.“

Možnost přesunu do Frýdku-Místku nevyloučil. „Vzhledem k tomu, co jsem v Třinci odehrál, to nevylučuji,“ přiznal. Podobně je na tom i Jiří Polanský, s nímž Adamský za Oceláře odehrál deset let. „Kdyby i v první lize byla možnost dál hrát s Poldou, klidně bych do toho šel,“ usmál se Martin Adamský.