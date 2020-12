Adamský už nebude hrát za Budějovice, dál chce působit jen v Havířově

„Oznámil jsem Vaškovi, že tady končím a vracím se domů za rodinou. Když jsem přišel do týmu před čtyřmi týdny, udělali jsme férovou dohodu, že zkusíme pět zápasů do konce roku. Nyní jsme s manželkou usoudili, že pro rodinu bude lepší můj návrat. Vašek to přijal úplně super,“ uvedl Adamský pro web hokej.cz.

Zkušený útočník v létě skončil v extraligovém Třinci, s nímž získal dva mistrovské tituly, a zamířil do Havířova. Na začátku prosince se domluvil na spolupráci s nováčkem nejvyšší soutěže, v jehož dresu vstřelil v pěti utkáních jeden gól.

„K mému kroku nepřispěla ani tolik velká vzdálenost, ale moje cíle jdou s věkem prostě už trochu jinak. Jestli budu mít na kontě 930 zápasů nebo o pět méně, to je prakticky jedno. Stejně bych už nedosáhl na tisícovku. Ani na 250 gólů potřebných ke vstupu do Klubu střelců,“ řekl Adamský.

Odchovanec Kopřivnice má na kontě 937 zápasů v extralize, ve kterých vstřelil 223 branek a přidal 190 asistencí. Vedle Třince a Českých Budějovic hrál i za Plzeň.