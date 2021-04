Hokejový útočník Adamský ukončil v 39 letech kariéru

„Končím, teď už je to definitivní. Hlavním důvodem bylo zranění, které mě už trápilo v roce 2019, kdy jsem tady v Třinci onemocněl vyhřezlou ploténkou. Během působení v Havířově se ty problémy znovu vrátily. To zranění opravdu není taková sranda, jako když člověk má třeba zlomený prst. Je to opravdu na hraně zdraví a člověk riskuje, že už ani nebude chodit,“ uvedl Adamský na webu Ocelářů.

Rozhodnutí oznámil se slzami v očích ve vysílání Dračího studia, které doprovází zápasy Třince v play off.



Adamský byl vyhlášený bruslař a patří i mezi historicky nejlepší útočníky slezského klubu. V průběhu deseti let odehrál za Třinec 554 utkání, ve kterých nasbíral 285 kanadských bodů. Dvě sezony byl i kapitánem Ocelářů.

„Na magnetickém vyšetření mi potvrdili, že to zranění je v daleko horším stavu. To byl hlavní důvod pro ukončení kariéry. Zranění přišlo až v závěru kariéry, což je lepší varianta, než kdybych musel s hokejem seknout třeba ve třiceti letech,“ uvedl Adamský.

Extraligu hrál i za Plzeň a České Budějovice, v nejvyšší soutěži nasbíral celkem 413 bodů (223+190) v 937 utkáních.