Jihlavský kádr se mění. Devět hráčů skončilo, vrátit by se mohl Werbik

Dosavadní změny v kádru HC Dukla Jihlava Příchody

Daniel Kolář (obránce, 26 let, Prostějov) Na zkoušku

Jakub Veselý (útočník, 19 let, San Diego, WSHL)
Marcel Hlaváček (obránce, 21 let, Dubnica)

Odchody

Jakub Suchánek (obránce, 34 let, České Budějovice)
David Kajínek (obránce, 30 let, Trenčín)
Martin Osmík (útočník, 23 let, Sokolov)

Konec hostování

Martin Matějíček (obránce, 27 let, Zlín)
Juraj Bezúch (útočník, 25 let, Hradec Králové)

Zatím bez angažmá

Vlastimil Dostálek (útočník, 24 let)

Michal Hlinka (útočník, 28 let)

Lukáš Klíma (útočník 28 let)

Dominik Hrníčko (útočník, 23 let)