Ščerban po předčasném konci Jihlavy: Hráči vytrestali sami sebe

Odvážná cesta za postupem do extraligy překvapivě skončila ještě dřív, než loď řízená koučem Petrem Vlkem doplula alespoň do baráže. Mužstvo totiž nezvládlo překonat překážku s názvem play off Chance ligy. Suverénní vítěz základní části podlehl v semifinále první ligy Kladnu hladce, 1:4 na zápasy.

„S tím, že to bude těžká série, jsme počítali. Kladno i příchodem Plekance na play off zvýšilo svůj potenciál. Přesto si musíme přiznat, je to neúspěch,“ připustil jednatel Dukly Bedřich Ščerban. „Jde o zklamání, o tom není pochyb.“

Sezona vám skončila přesně před týdnem. Jak ji s několikadenním odstupem hodnotíte?

Jak říkával už pan Neveselý (bývalý legendární trenér Dukly Jihlava a národního týmu - pozn. red.): My jsme u nás zvyklí, že buď je svatba, nebo pohřeb. Já se chci chovat trochu střízlivě. Takže je hodnocení potřeba rozdělit na dvě části. První je základní část, kterou jsme prošli úplně famózně. Za celou sezonu jsme v normální hrací době prohráli jen dvanáct utkání. Tým podával velmi dobré výkony, měl i dostatečný náskok. Tam to asi těžko můžeme hodnotit negativně.

Jenže pak přišla rozhodující část sezony - play off...

A my jsme do něj nepřišli v optimální formě. Už čtvrtfinále s Litoměřicemi pro nás bylo zvednutým prstem. Protože i když jsme postoupili v pěti zápasech, předvedené hře to úplně neodpovídalo. Nebylo to tak, že bychom dominovali tak, jak dominovat máme. Pak jsme narazili na Kladno, které nás vyřadilo. Takže play off nemůžeme považovat za úspěch. Nepodařilo se nám splnit náš cíl. To jsou prostě fakta.

Jak jste byl spokojený s herním projevem mužstva během sezony?

V základní části není týmu co vytknout. Zejména co se týče bodového zisku. Náš výkon jsem trošku přičítal tomu jasnému náskoku, protože v závěru sezony prostě některé zápasy nebyly optimální. Nicméně, bodový polštář byl tak vysoký, že hráčům umožňoval celkem jednodušší přístup. Tým, který má veliký náskok, nastupuje do každého zápasu s tím, že se zase tolik nestane, když prohraje. Maximálně se sníží náskok ze třinácti na deset bodů. Ale příště je nový zápas a může se zase nahrát zpátky.

Těžké zápasy ale mužstvo nezvládalo. Kladno sice čtyřikrát porazilo, s dalšími dvěma favority soutěže z Českých Budějovic a Vsetína si však v osmi utkáních připsalo jedinou výhru.

To je negativum základní části. Proti Českým Budějovicím a Vsetínu jsme tahali za kratší konec provazu. Kladno jsme sice čtyřikrát porazili, ale v play off, která je jinou soutěží a má svoje pravidla, byl soupeř lepší než my.

Nemohla z vašeho pohledu relativně snadná základní část mužstvo ukolébat?

I z minulosti víme, že když týmy občas projdou ohněm, nějakou krizí, tak je to stmelí. Ano, mohlo hrát částečně svou roli i to, že jsme to měli tak jasné. Že ani psychický tlak na výsledek nebyl. Hráči si na něj mohli trochu odvyknout. A když se pak dostali do nekomfortní situace a v sérii s Kladnem najednou prohrávali, mohlo se to projevit. Nicméně, já jsem přesvědčený o tom, že to nejdůležitější se odehrávalo v hlavách. Nepodařilo se přepnout na mód play off.

Tuto větu fanoušci během vyřazovací části slyšeli mnohokrát. Prozraďte, co si pod tím máme představit?

Kladno bylo na postup mnohem více orientované. My jsme se často nechali unést okolními okolnostmi. A trošku jsme ztráceli koncentraci na to, za čím jdeme a co chceme.

Takže vás Kladno porazilo díky lepší psychologii?

Co jsem viděl na Kladnu, tak klobouk dolů před nimi. Jak byl tým složen - některé hráče znám z minulosti - a jaké měli klapky na očích... Koukali jen jedním směrem, na postup. To se nám nepodařilo. Na hráčích, obecně na našem týmu, bylo často vidět, že má rudé oči. Často jsme se zapojovali do šarvátek, které trošičku odvádí od hry.

Ale šarvátky k hokeji a zejména k play off patří.

Samozřejmě, je to určitý taktický prvek. Ale znovu se bavíme o nastavení hlavy. Hráči musí mít vše pod kontrolou. Dělat to proto, že chtějí. My jsme se dostali do situace, kdy jsme to nekontrolovali.

Série byla hodně emotivní i z důvodů některých sporných výroků rozhodčích.

Hokej jsem hrál. Taky se mi stalo, že se člověk ohnal proto, že cítí křivdu, že šlo o faul, který rozhodčí nepískl. A v hokeji to často bývá tak, že sudí trestají až druhý faul. To není nic nového, taky se mi to stalo. Taky jsem se to učil a učím se to dodneška, zvládat emoce, zvládat stres. Nám se to letos nedařilo udržet pod kontrolou. S hráči se shodujeme, že se neudrželi a dělali zbytečné fauly.

Co nesplnění postupového cíle znamená pro tým, pro hráče?

Z hlediska hráčů to bude mít ekonomický dopad. Všechno bylo nastavené na postup, včetně prémiového řádu. Tím pádem se dá říct - teď to myslím v uvozovkách - že hráči vytrestali sami sebe. V tuto chvíli nedosáhli na prémie. Tím, že všechno bylo kumulováno na postup, se jich to dotklo ekonomicky dost silně. Co se týče klubu, teprve uvidíme. Já vždy počítám s horšími variantami, takže s tím, že náš rozpočet pro příští sezonu bude o něco nižší. A podle toho budeme postupovat.

Zůstane cílem pro další ročník znovu boj o postup?

I když je mi to občas vyčítáno, tak si myslím, že pokud jsme v Dukle Jihlava, neměli bychom se chovat alibisticky. To platí i obecně v životě. Uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, budeme se snažit sestavit tým co nejsilnější, abychom se mohli o návrat do extraligy znovu rvát. Nebudu se za nic schovávat: říkat, že pokud se podaří, budeme mít štěstíčko a podobně. Ne, budeme na tom pracovat dál. Abych si svůj cíl snižoval jen proto, aby mi náhodou někdo nevyčítal, že jsem ho nesplnil, to není můj šálek kávy.

Často se mluvilo o tom, že Dukla měla letos silný tým. Přesto: trenér Vlk si bezprostředně po sezoně stěžoval, že mu některé typy hráčů chyběly.

Co se týče herní kvality, měli jsme asi nejlepší tým za poslední roky. Paradoxně jsme dosáhli horších výsledků než s těmi méně kvalitními týmy. Netajím se tím, že se nám charakterově nepodařilo nahradit hráče, jako jsou Hubáček a Dobrovolný. I když nikdo nemládneme, hráči jdou věkem výkonnostně dolů, Hubáček byl ochoten padnout do střely prvně hlavou, pak teprve chrániči. Dobras byl úžasný a velmi platný v kabině.

Už s předstihem, na konci kalendářního roku, jste trenérům prodloužil smlouvy. Neuvažoval jste o případné změně? Přeci jen, říká se, že nové koště dobře mete...

V době, kdy jsme jednali o nových smlouvách, jsem tohle všechno bral v potaz. Zvažoval jsem, jestli změnu na trenérském postu udělat, nebo ne. Nakonec jsem na základě toho, jak tým šlapal, jaké měl výsledky, došel k názoru, že nedošlo k opotřebování. Samozřejmě je běžné, že ve firmách lidé na manažerských postech rotují. Právě z důvodu, aby přišel někdo nový, přinesl impulz, něco nového. Ale jsem přesvědčený, že takový čas u nás ještě nenadešel. Že je to v pořádku. A proto jsem s trenéry podepsal nové smlouvy.