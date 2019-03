Jihlava sezonní cíl nesplnila. Doplatila na vlastní hloupost

Finis coronat opus. Latinský výrok slavného Ovidia, který se do češtiny překládá jako „konec korunuje dílo“, má také svou neméně otřepanou sportovní variantu, která praví: Sezonu rozhoduje play off.

Tak nebo onak, prvoligoví jihlavští hokejisté už dobře vědí, že jejich zakončení aktuální sezony zcela pohřbilo vše, co v ní předtím dokázali. Zapomenuta zůstane výborná základní část Chance ligy, v níž Dukla nasbírala 118 bodů a na prvním místě tabulky měla před druhým v pořadí Vsetínem komfortní šestibodový náskok.

Už je zbytečné i to, že svěřenci kouče Petra Vlka dokázali během dlouhodobé části hned čtyřikrát srazit ambiciózní Kladno. Stejný soupeř, jehož hlavní tváří je matador Jaromír Jágr, jim totiž v semifinále play off vystavil drsnou stopku.

„Série byla vyrovnaná, rozhodovaly vždy jeden nebo dva góly,“ komentoval semifinále kladenský kouč David Čermák. „I když jsme vyhráli 4:1 na zápasy, neodpoví- dalo to předvedené hře. Někdy je to i o štěstí. Tak to v play off prostě je.“

Kapitán Skořepa: Pořád jsme faulovali. A doplatili jsme na to

Čermákova slova by pro zklamané fanoušky Dukly mohla na aktuální velkou ránu na duši působit jako hojivý fáč. Kdyby...

Kdyby i sami jihlavští hráči nepřiznali, že si sérii pokazili sami. „Je to těžké, nemám moc slov. My jsme nebyli horším mužstvem, my byli hloupější,“ připustil jihlavský kapitán Josef Skořepa. „I když jsme si stále říkali, jak mají silné přesilovky, pořád jsme faulovali.“

Jihlava, která poslední tři roky bojovala v baráži o extraligu, si tak musí zvyknout na nepříjemný fakt. Letos se závěrečné bitvy o nejvyšší soutěže odehrají bez ní – z Chance ligy si baráž vyzkoušejí České Budějovice a Kladno. Paradoxně až třetí a čtvrtý tým základní části.

Pro silný tým by byl jiný cíl než boj o návrat alibismem

„Bolí to hodně. Chtěli jsme se vrátit co nejrychleji. Ale prostě se to nepovedlo,“ sklopil hlavu Skořepa.

„Když poslední zápas v sezoně prohrajete, cítíte se samozřejmě na hov...,“ připustil další jihlavský forvard Tomáš Harkabus. „Měli jsme jasný cíl. Po tom celosezonním boji, po té práci, kterou jsme od léta udělali, to strašně mrzí. Sice jsme ovládli základní část, ale sezona se hodnotí až po play off. Tam jsme prostě neuspěli, takže to pro nás končí špatně,“ dobře věděl Harkabus.

Celosezonní vzkaz na klubovém facebooku Dukly #vratimese se tak rázem proměnil v podobně prázdná a zbytečná slova jako před rokem výzva #mytozvladneme, která Jihlavu v nejvyšší soutěži rovněž neudržela.

A pokračoval: „Koukněte se na náš tým. My jsme ani jiný cíl než okamžitý návrat mít nemohli. S tím, jací jsou tady hráči, jsme jiný vyhlašovat nemohli. Kdybychom řekli, že chceme postoupit do semifinále, tak by to podle mě byl alibismus.

Nejen trenér Dukly Petr Vlk si však všiml, že se v rozhodující části sezony jihlavskému celku něčeho nedostávalo. „V těžkých utkáních nám chybělo více síly v klinčích, více odvahy, důrazu, důslednosti,“ komentoval Vlk. Jeho svěřenci nebyli dost silní. „Play off je jenom o morálce a o vůli. O tom, kdo to chce víc a kdo je více ochoten podstoupit bolest. A Kladno v tomto bylo silnější. Vyhořeli jsme na té síle, kompaktnosti. Chyběly nám vhodné typy hráčů.“

A znovu se dostávají do hry také slova o herní inteligenci. „Srážely nás hloupé fauly a nedůslednosti,“ doplnil Vlk.

Rychlý konec. A Kladno se může chystat na baráž

Semifinále bylo nečekaně krátké, rozhodlo se už po pěti utkáních. „Čekal jsem, že to bude opravdu na sedm zápasů,“ uznal kladenský útočník Jaromír Jágr.

„Jsme samozřejmě rádi, že se nám to povedlo ukončit tak rychle. Máme týden připravit se na baráž,“ dodal jeho spoluhráč Tomáš Plekanec. „Byly to všechno herně vyrovnané zápasy, ale výborně nám zachytal brankář,“ pochválil svého spoluhráče Lukáše Cikánka.

Ten v pěti zápasech nezastavil pouze deset ze 168 jihlavských střel. „Že jsme Kladnu dali jen deset branek? Já si spíš myslím, že rozhodlo hlavně to, že jsme jich hodně inkasovali,“ pozastavil se Harkabus nad celkovým skóre série 10:19. „Za poslední tři zápasy jsme dostali čtrnáct gólů. A to je na play off strašně moc. Hlavně doma,“ pokračoval.

Zřejmě dvěma rozhodujícími momenty celé série byla utkání jedna a čtyři. V prvním Dukla na vlastním ledě nečekaně padla po bleskovém nástupu soupeře (Kladno po šesti minutách vedlo už 2:0, po první třetině 3:1).

„Před sérií byli naši hráči nemocní, minimálně šest sedm kluků před prvními dvěma zápasy netrénovalo,“ prozradil Jágr. „Byl jsem překvapený, že se na led vrátili bez tréninků a uhráli jsme to jedno povinné vítězství, které jsme z prvních dvou zápasů v Jihlavě měli mít,“ pochvaloval si.

Doufali v sedmý zápas. Marně

Při druhé odvetě na ledě soupeře naopak Jihlava vlastní nedisciplinovaností neudržela vedení. „Lámalo se to při druhém zápase na Kladně, na konci druhé třetiny, kdy jsme udělali dva hloupé fauly a oni to během minuty třetí třetiny otočili,“ přiznal Skořepa.

Poté už Jihlava věděla: další chyba znamená předčasný nástup na dovolenou. „Všichni jsme věděli, o co hrajeme. Do pátého zápasu jsme šli s tím, že ho vyhrajeme, že pak vyhrajeme i v neděli a v úterý by to byl boj. Ale bohužel,“ hlesl Harkabus.