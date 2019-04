Suchánek se loučí s Duklou Jihlava, s otcem začal stavět penzion

Byly to dva krásné roky, Jihlava mi dala šanci hrát extraligu. Větu, která mohla zaznít z úst velké řady slavných hokejistů československé historie, při svém rozhovoru pro MF DNES použil i obránce Jakub Suchánek.

V jeho případě však nešlo o vzpomínku na druhou polovinu minulého století, kdy si tehdejší armádní Dukla Jihlava vybírala nejlepší mladíky z branců a pod taktovkou trenérských osobností jako Jaroslav Pitner, Stanislav Neveselý, Jaroslav Holík či Josef Augusta je nechávala přičichnout k nejvyšší soutěži.

Vyřazení v play off? Takovou možnost si nepřipouštěl

Suchánkovo působení na Vysočině má mnohem čerstvější datum. Čtyřiatřicetiletý bek červenožlutý dres oblékal i v nedávno skončené sezoně. V ní však nedokázal pomoct kdysi slavný klub vrátit zpět mezi českou elitu.

„Je to veliké zklamání. Byl jsem přesvědčený na sto dvacet procent, že minimálně baráž uděláme,“ připomíná Suchánek, že Dukla nezvládla v semifinále prvoligového play off přejít přes Kladno.

„Takhle brzký konec, to jsem nejen že nečekal, ale ani jsem si tu možnost nepřipouštěl. Že to tak dopadlo, je věc druhá,“ pokračuje Suchánek. „Na druhou stranu si myslím, že jsme v té sérii nebyli horším týmem. Ale bohužel - je to blbé to takhle říct - jsme byli tím, kdo chtěl míň. Kladno nebylo hokejovější, ale na ledě odevzdalo víc.“

Rytíře, kteří si následně v prolínací soutěži vybojovali extraligu, vedli dva ostřílení borci: Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. „Před semifinále jsem považoval trošku za naši výhodu, že tam tyhle kluky mají. Protože na ně byl vyvíjený větší tlak,“ přemítá Suchánek.

„Teď, s odstupem času, ale člověk vidí, jak tu baráž odehráli a kdo ji tam zvládal nejlépe,“ připomněl Suchánek, že právě sedmačtyřicetiletý Jágr se s deseti brankami stal nejlepším střelcem prolínací soutěže a o jedenáct let mladší Plekanec se 14 body (1+13) nejproduktivnějším hráčem. „Určitá výhoda to pro ně byla.“

Každou sezonu po návratu do Čech bere jako bonusovou

Tábor, Kadaň, Most. I takovými štrekami se během své kariéry protloukal Suchánek. V letech 2009 až 2014 se proto rozhodl raději odejít do Francie, kde působil v Gapu a Štrasburku. „Když působíte ve Francii, nastavíte si v hlavě, že hokej nebudete hrát pořád. Každý rok, od svého návratu do Čech, tak beru jako bonusový,“ usmívá se.

Tři sezony Suchánek trávil v Českých Budějovicích, kde si ho vyhlédla Jihlava. Ta coby nováček nejvyšší soutěže ostříleného beka zabudovala do svého kádru.

„Všude je to o lidech. A já musím říct, že jsem měl v Jihlavě to štěstí, že jsem měl možnost pracovat a hrát se spoustou výborných kluků a měl jsem kolem sebe spoustu výborných lidí,“ vzpomíná Suchánek na sezonu, která však skončila pádem Dukly znovu o ligu níž.

„Jedním z hlavních důvodů, proč jsem v Jihlavě zůstával, bylo to, že se otvírala velká možnost vybojovat extraligu zpátky,“ vrací se Suchánek k jedinému cíli uplynulé sezony. „Bohužel se to nepovedlo. Ale to je sport.“

Další pokus o návrat s Jihlavou už Suchánek absolvovat nebude. S vedením Dukly se dohodl na tom, že na Vysočině dál působit nebude.

„Už s předstihem jsme to řešili v rodinném kruhu a potažmo jsme se následně dohodli s Béďou, že se rozejdeme,“ zmiňuje jednání se šéfem Dukly Bedřichem Ščerbanem. „Chci být co nejvíce s rodinou, která je v Táboře.“

Hokej se nedá hrát do padesáti. Ale končit zatím neplánuje

V rodném městě Suchánek chystá rozjet podnikání. „S tátou stavíme penzion,“ prozrazuje. „Pomalu se připravuji na život po hokejovém životě. Další kroky, které postupně podnikám, směřují k tomuto cíli. Neříkám, že s hokejem skončím za rok nebo za dva, to člověk nikdy neví. Ale není mi dvacet, takže už koukám trochu dál. Hokej se - až na výjimky - nedá hrát do padesáti.“

Nečekejte ale, že by Suchánek balil svou kariéru. Přechod mezi hokejové veterány se nechystá.

„Dokud zdraví dovolí, tak chci hokej hrát. Člověk ten sport miluje a chce ho dělat dál,“ připouští. „Zdraví mi slouží, takže končit v plánu nemám.“

Zásadní otázka tak zní, za koho Suchánek bude v příštím ročníku nastupovat. „Co se týče hráčské perspektivy, hodně mi pomohlo, že mi Dukla dovolila hostovat v Litvínově,“ vrací se Suchánek ke svým třiceti letošním startům v nejvyšší soutěži. „Otevřela se mi spousta možností hrát extraligu.“

Jenže... „Zároveň mi to ukázalo i to, že člověk pak v zásadě není doma skoro vůbec,“ připouští Suchánek. „Neříkám, že pro mě extraliga není prioritou. Že bych měl úplně ambice hrát nejvyšší soutěž, to ne. Když by ta možnost byla, tak by to bylo dobré. Ale vše má své pro a proti.“

Nabízí se tak varianta, že by Suchánek mohl nastupovat v Chance lize. Podle informací MF DNES by se měl stát jednou z nových tváří budějovického Motoru. Zkušený bek však tuto informaci nepotvrdil.

„Kam půjdu? To se asi ví, ale tuto otázku bych teď do rozhovoru nedával,“ omluvil se. „Je to zatím bezpředmětné. Časem se to dozvědí všichni,“ nechal ještě Suchánek přestupové karty ve svých rukách.