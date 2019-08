Tradice končí, místo Komety letos do Třebíče přijede Havlíčkův Brod

Od roku 2012 byla jedním ze soupeřů prvoligových třebíčských hokejistů v přípravě vždy také extraligová Kometa Brno. V uplynulých čtyřech letech dokonce sérii zápasových testů před novým soutěžním ročníkem tenhle souboj načínal. Letos však příznivci Horácké Slavie Kometu na třebíčském ledě neuvidí.

„V Brně vyměnili trenéra, mají možná trochu jiné představy o přípravě a my to plně respektujeme,“ vysvětloval generální ředitel Horácké Slavie Karel Čapek.

To, že by snad tenhle krok znamenal konec dlouholeté úzké spolupráce mezi oběma kluby, však odmítá. „Nic takového, všechno je stále v jednání,“ hlásil.

Úvodním soupeřem každopádně letos bude prvoligovým třebíčským hokejistům druholigový Havlíčkův Brod. „Jestli to pro nás není moc velké sousto hned na začátek? To ne, my se na to těšíme,“ usmíval se hlavní kouč brodského A-týmu Richard Cachnín. „Jsme na ledě týden a z Třebíče přišla nabídka, jestli si s nimi nechceme zahrát. Bereme to jako příjemné zpestření,“ doplnil.

Z druholigových zástupců Vysočiny je Havlíčkův Brod první, který začíná už dnes s přípravnými souboji. Moravské Budějovice vyjedou poprvé na led k utkání až ve čtvrtek, kdy doma hostí Hodonín. A Žďár nad Sázavou čeká úvodní zápasový test až příští týden v úterý.

Jihlava se musí uskromnit

Zapojí se i prvoligová Dukla Jihlava, která změří na Horáckém zimním stadionu síly s kazašským Pavlodarem.

Svěřenci trenéra Petra Vlka mají ze všech pěti regionálních mužstev naplánováno nejméně zápasů, stačit jim jich bude sedm. Což mají ostatně vyzkoušeno už z předchozí sezony.

Co však letos patří k určitému nezvyku, je průběžné doplňování kádru. V tomto směru Jihlava zatím oproti předchozím letům dost zaostává. Žádnou velkou posilu doposud nepředstavila.

„Tak široký kádr jako loni, kdy jsme měli pod smlouvou celkem 31 hráčů, si letos nebudeme moct dovolit,“ přiznal už před časem na klubovém webu jednatel Dukly Bedřich Ščerban. „Osa týmu je nicméně jasná: ať už v brance, nebo v obraně. První dva útoky jsou také kvalitní,“ ujišťoval.

Třebíč lovila i v Chomutově

Každopádně v Třebíči bylo na přestupovém trhu výrazně živěji. Do týmu se například vrací útočník Tomáš Havránek, který loni působil v extraligových Karlových Varech, a z Chomutova získala Horácká Slavia třiadvacetiletého forvarda Martina Šťovíčka.

„Všichni už se na start přípravných zápasů moc těšíme, pro kluky i pro nás je to něco jiného než jen trénování. Zápasy jsou kořením hokeje,“ nechal se slyšet na stránkách Horácké Slavie hlavní kouč třebíčského mužstva Martin Sobotka.

Pikantní bude úterní přípravné utkání s Havlíčkovým Brodem pro útočníka Davida Michálka, kterého si Třebíč letos v létě vyhlédla právě u Bruslařů.

„Ovšem pokud by mi to náhodou v Horácké Slavii moc nevyšlo, měl bych mít vyřízené střídavé starty, takže je možné, že se do Brodu v sezoně vrátím. Uvidíme, jak to celé dopadne. Já bych každopádně chtěl letos hrát hlavně v Třebíči,“ svěřil se dvacetiletý odchovanec brodského hokeje.

Na třebíčském zimním stadionu začne přípravné utkání v 17.30, v Jihlavě bude úvodní buly vhozeno o půl hodiny později.