Měl jsem toho dost, řekl Výtisk po sezoně. V Litoměřicích bude pokračovat

„Honza ukázal, jak obrovská persona je to na ledě i v kabině, je to skvělý příklad pro mladé kluky. Skoro ve čtyřiceti letech je nejlepší hráč soutěže ve zblokovaných střelách, klobouk dolů. Jsme moc rádi, že v Litoměřicích ještě jeden rok přidá,“ cení si kouč Stadionu Daniel Tvrzník.

Kališníci se probili z předkola přes Sokolov do čtvrtfinále, kde týrali favorizovanou Jihlavu. Vedli už 3:1 na zápasy, pak ale Dukla zabrala a otočila sérii na 4:3.

„Kdyby nás smetli 4:0, tak by člověk neřekl ani půl slova, a řekl by si, že jsme na to neměli. Ale za stavu 3:1, kdy jsme sahali po postupu a chyběl nám jen jeden zápas, tak to potom strašně mrzí. Měli jsme rozhodnout v pátém zápase série u nich. Měli jsme strašně moc šancí a je škoda, že jsme to tam neurvali. Doma scházely dvě minuty. Člověka to strašně mrzí, bylo to fakt blízko. Sedmý zápas jsme jeli na krev, nechali tam všechno, ale už to šlo těžko,“ štvalo Výtiska.

Hlavně po fyzické stránce to byla pro veterána těžká sezona. „V mém věku mi moc nepřidalo, že jsme se připravovali na sezonu, pak se začalo a poté přišla řada přestávek. Chvíli se hrálo, pak byla dlouhá pauza, pak se zase hrálo a znovu. To pro mě bylo šílené. Říkal jsem, že pokud se to ještě jednou stopne, tak už se asi možná nerozjedu. Závěr sezony byl z mé strany na krev. Nebudu si nic nalhávat a řeknu popravdě, že jsem toho měl dost a bylo to hodně náročné,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web.

V Litoměřicích plnil nejen roli kapitána, ale také mentora. „Každý hráč je jiný. Někdy člověk i řve a musí přitvrdit, aby to pochopili. Ale musím říct, že tihle kluci si nechali poradit, šli za tím a makali. Ať už v posilovně a tělocvičně s kondičním trenérem, nebo na ledě. Jejich progres byl obrovský a může je to vykopnout do většího hokeje,“ myslí si Výtisk.

Nejen jemu scházeli na stadionech diváci. „Na fanoušky jsem se moc těšil, chtěl jsem si vyzkoušet zase něco jiného. V Litoměřicích jsou výborní, na hokej chodí. S lidmi na tribunách jsem stihl jen pár zápasů, než se pro ně stadiony úplně zavřely. Hlavně v play off na zimáku chyběli.“

I bez nich ale mají Litoměřice za sebou povedenou sezonu. „Od Vánoc jsme předváděli výborný hokej, co do počtu bodů jsme byli nejlepším týmem v roce 2021. A jako jediní jsme v play off do středy porazili Jihlavu, to také o něčem svědčí,“ má být na co hrdý Tvrzník. Výtisk tvrdí: „Sice jsme byli kousek od toho, aby se udělal ještě větší úspěch, ale bohužel takový je hokej. Ale já si myslím, že můžeme s čistým svědomím říct, že jsme tam nechali všechno.“

Tvrzník věří, že příští ročník může být ještě lepší. „Většina hráčů u nás bude pokračovat dál, další ještě přivedeme. Na papíře tým vypadá dobře,“ těší se na novou sezonu litoměřický kouč.