Pešán hokej pozvedne, jiné jméno tu nevidím. Kouč Tvrzník nejen o projektu Dukla

Letos máte pátou sezonu projektu Dukla. Jaká bude?

Jsme hlavně rádi, že projekt pokračuje. Letos máme problém, že z juniorské extraligy sestupuje pět týmů. Jsou potíže s mladými hráči, nikdo nechce spadnout, všichni se bojí. Rozumím, že když se hráči neprobojují do extraligových áček, chtějí, aby jim pomáhali se záchranou juniorky. Na druhou stranu musíme koukat na rozvoj hráčů. Třeba Baláž, Kremláček a Stehlík u nás loni hráli od Vánoc, kdy přišli, stabilně ve třech pětkách výborné zápasy v dospělém hokeji včetně play off. Nemyslím, že návrat do juniorky by pro ně byl to nejlepší.

Není to jen o nás. Ať se chytnou za nos lidé v některých akademiích. hokejový kouč Daniel Tvrzník o práci s mládeží