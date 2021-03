Jen 114 vteřin od Jágra. Bolí to hodně, říká litoměřický kapitán Výtisk

„Musím před klukama smeknout. Dneska jsme odehráli jedenáctý zápas v 17 dnech, všechny na krev. Obrovská porce! Věřím, že nějaké síly vyškrábeme i na dvanáctý,“ burcoval hned po kruté porážce Daniel Tvrzník, jeden z koučů Litoměřic, které na rozdíl od Dukly bojovaly v předkole. A se Sokolovem taky došlo až na rozhodující bitvu.

Slavit mohli Kališníci i už včera. Na 2:1 otočili díky přesilové trefě Válka a zásahu juniora Stehlíka, jenže v čase 58:06 vyšla hostům sázka na hru bez brankáře. Harkabus skóroval z mezikruží. „Bolí to hodně, byli jsme kousek od toho, abychom to zvládli. Musíme se otřepat,“ zavelel litoměřický kapitán Jan Výtisk.

Až ve 2. prodloužení se ujala šance Strejčka. „Střílel jsem z první, od betonu se ke mně puk odrazil znova a už na mě čekala prázdná brána. Jen jsem to zametl a pak euforie,“ líčil hrdina Dukly. „Už jsme hráli vabank, sezona nám mohla skončit. Že jsem se prosadil pro bývalému týmu? Svý nesvý, to nehraje roli.“

Klíčové momenty včera vyzněly pro Duklu. „Dvě minuty do konce, power play, my získali kotouč a možná jsme to vyřešili zbrkle,“ štvala poraženého trenéra Tvrzníka ztráta puku. „V prvním prodloužení jsme měli několik šancí, ve druhém přesilovku, lítalo to těsně mimo. A pak rozhodl šťastný gól.“

Od pátého zápasu čtvrtfinále se už hraje náhlá smrt. Klidně až do rána. Žádné nájezdy. „Jsme výborně fyzicky připravení, to se ukazuje. Ale v prodloužení už bylo vidět, že síly docházejí. Kvůli zraněním a hráčům, co odstoupili, jsme od půlky 3. třetiny dohrávali na tři pětky, to stojí plno energie,“ cítí Tvrzník.

Chyběli mu dva klíčoví útočníci Beran a Kadlec. Po prvním střídání se k nim přidal mazák Svoboda. „Přesto sérii zvládáme výborně. Bohužel nám v posledních dvou zápasech kousek chyběl. Ale klukům nemáme co vytknout.“

Litoměřice v sérii promarnily dva mečboly. V zápase číslo 7 to bude kdo s koho. „Nebudeme se tím stresovat, na nás není tlak. Byli jsme blízko, ohromným způsobem nás to mrzí, ale zkusíme další překvapení,“ hlásí Tvrzník. Vyjde-li to, Kališníci vyzvou Jágrovo Kladno.