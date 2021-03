Jihlavský kapitán Skořepa: Ukázali jsme všem, co nám nevěří, že to zvládáme

„Ukázali jsme všem, co nám nevěří a říkají, že to nijak nezvládáme, že to zvládáme,“ vzkázal kapitán Dukly Josef Skořepa. „V neděli jedeme zase vyhrát a doufám, že předvedeme takový týmový výkon jako tento.“

Svěřenci kouče Viktora Ujčíka měli jasno. Pokud dál chtěli myslet na postup do semifinále, nesměli zaváhat. „Makáme zápas od zápasu a do Litoměřic jedeme vyhrát,“ zopakoval Skořela. „A když se nám to nepodaří a řeknu to blbě, tak máme prostě dovolenou.“

Zkušeného útočníka mrzely negativní reakce některých lidí. „Těch komentářů, které k nám jdou, jako že nemakáme nebo na to prdíme...,“ podivoval se devětatřicetiletý kapitán Dukly. „Neprdíme! Prostě nám to nelepí a máme takové období, no jéžišmarja! Jsme jenom lidi.“

Dukla však doufala, že po pátku přišel zvrat. „Vyhráli jsme a tým ukázal ducha, kterého si doufáme dokážeme přenést do zápasu v Litoměřicích,“ přál si Ujčík.

Zároveň si byl velmi dobře vědom nebezpečí, které hrozilo od soupeře. „Litoměřice jsou úplně neuvěřitelné v tom, jak dokážou být jejich hráči hladoví, jak dokáží mít instinkt zabijáka - když šanci mají, tak jí vycítí a dokáží jí proměnit,“ varoval nejen své svěřence.

Dukla však i na severu Čech bojovala. V úvodní třetině se po přesilovkovém gólu Matěje Pekra dostala do těsného vedení.

A když domácí v průběhu utkání dokázali díky přesilové trefě Lukáše Válka a zásahu juniora Lukáše Stehlíka otočit, na začátku 59. minuty vyrovnal při závěrečné power play Tomáš Harkabus na 2:2. Duel tak šel do prodloužení. A protože ani dvacet minut nastavení nestačilo,Dukla zažila euforii až po rozhodující brance Strejčka v 89. minutě. Série tak dospěla až k sedmému zápasu o všechno.