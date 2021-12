Litoměřice drtí rivaly útokem. Defenzivu netrénujeme, překvapil kouč

Jste druzí o dva body za lídrem Třebíčí. Jak si sezonu užíváte?

Výsledky jsou skvělé, nad očekávání. Máme i herní výpadky, což je asi normální. Ale jsme schopni vyhrávat zápasy, ve kterých nejsme lepší, což je práce celého týmu. Výborným Králem v bráně počínaje, čtyřmi vyrovnanými pětkami konče. Každá je schopná dát gól. Máme dobré oslabení i přesilovky.

Jste překvapení?

S výsledky ano. Loni od Vánoc jsme měli výbornou sérii a soupeře jsme vyloženě přehrávali, letos to tak není, většina utkání je vyrovnaných. A když jsme schopní v závěru rozhodnout, demonstruje to sílu týmu. Věřili jsme, že silný bude.

A tím, že vás míjí sestupový stres, máte klid na práci?

Nemáme důvod něco měnit, náš hokej funguje. Kluci systému věří, přináší výsledky. Ve chvíli, kdy z něj trošku ucukneme, se to na naší hře projeví. Pár výpadků jsme si hned vyříkali a vrátili se zpátky. Nahráno máme, víc než dvacet bodů na třináctého je uklidňující. Není na nás takový tlak, ale tabulka se hodně přesýpá, stačí pár proher a jste níž. Což nás doufám nepotká.

Ukazujete, že se nemusí vyhrávat jen úpornou obranou?

S Davidem Brukem jsme tady čtvrtou sezonu. Jeho hokej je hra s pukem, ofenziva. Musím říct, že defenzivu prakticky netrénujeme. Opravdu na ledě cvičíme jen ofenzivu, defenzivu pouze u videa. Vybíráme si na to vhodné typy hráčů. Dali jsme nejvíc gólů v soutěži (109), občas tím defenziva trpí, ale nedostáváme kvanta gólů. Kluky kombinační hokej baví víc než puk střílet přes celé hřiště, protečovávat ho a pak ho honit někde po koutech.

Pamatujete průměr čtyř gólů?

To jsme neměli asi nikdy, ačkoli i poslední dvě tři sezony jsme jich dávali plno. Pro kluky je zábavnější trénovat ofenzivu a hrát s pukem.

Postup se skloňuje? Jste skromný klub se skromným rozpočtem.

Jsme při zemi. Že jsme nahoře, je pěkné, ale víme, že favorité jsou jinde. Uvidíme, co udělá, že nám pět šest hráčů odjelo na mistrovství světa dvacítek. Kádr se doplňuje o trošku jiné hráče, musí si to sednout. Hned po dlouhé pauze máme souboj o první místo s Třebíčí, i když takhle bych to nazývat nechtěl. Ona hraje o pár dní dřív, bude rozehranější, ale popasujeme se s tím.

Umíte si představit, že byste v Litoměřicích hráli baráž o extraligu?

Náš zimák asi nesplňuje parametry pro baráž, která se hraje podle pravidel extraligy. Museli bychom to nějak řešit, vybrat si výhodný stadion v dojezdové vzdálenosti. Ale tím se nezaobíráme. I když musím přiznat, že po zápase ve Vrchlabí jsme klukům změnili priority. Před sezonou byl cíl dostat se do předkola play off, dneska koukáme výš. Sami kluci cítí, že hrají dobře. Ale baráž o extraligu v žádném případě neřešíme. Chceme být hlavně úspěšnější než loni.

Jak zapadl Fin Riku Sihvonen? Je nejlepším střelcem s 18 góly.

Věděli jsme přesně, jaký typ hráče chceme. Po odchodech Matěje Berana a Patrika Miškáře nám trošku chyběla kila, navíc se dlouhodobě zranil Martin Procházka. V červnu jsme si tak řekli, že musíme sehnat velkého silného praváka. Viděli jsme nějaká videa, Riku pasoval přesně do toho, co jsme hledali. A to, že má teď osmnáct gólů, ukazuje, že jsme se trefili a měli dobré oči. Není to žádný playmaker, žádný excelentní bruslař, ale jakmile dostane puk do slotu, je zabiják. I ta lajna se tomu přizpůsobuje, sedli si s Romanem Přikrylem i Lukášem Válkem, ten útok boduje.

Miškář s Beranem dávali v Litoměřicích hodně gólů, ale v extralize už se tolik neprosazují. Čím to?

Mám oblíbené heslo, že každý hráč má svoji soutěž a každá soutěž má své hráče. Neznamená to, že když budu dominovat v Chance lize, budu podobné výkony předvádět v extralize. Ta soutěž je prostě jiná. Na druhou stranu, na příkladu Dana Voženílka, který patří k důležitým hráčům v Budějovicích, je vidět, že přechod se dá zvládnout. Někomu trvá déle, někomu kratší dobu. Tady mají kluci jasně určené role, před sezonou s nimi o tom mluvíme, kam s nimi počítáme, co po nich chceme, podle toho si hráče také vybíráme. Jenže když pak přijdou do extraligy, dostanou jinou roli, což se na nich může podepsat. Ale věřím, že Matěj Beran má důležitou roli v Kladně už teď a Patrik Miškář taky jednou extraligu hrát bude. A dobře.