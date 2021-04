Kladno proti Jihlavě ve finále první ligy. S nejasnostmi kolem Jágra

„Bude to první s druhým, už několikátá vzájemná série. Uvidíme, jaké to bude. Ono už je jedno, jestli se proti nám postaví Jihlava, Vsetín nebo Poruba. Jdeme do toho, už se těším,“ řekl kladenský útočník Tomáš Pitule.



Rytíři budou mít výhodu domácího prostředí, první dva duely série se hrají v jejich hale, začíná se 17. dubna. Rozhodnuto bude nejpozději o dvanáct dnů později.

V semifinále smetlo Kladno ambiciózní Porubu 4:0 na zápasy a ukázalo dobrou fazonu. „Já osobně jsem tak jednoznačný výsledek ani nečekal,“ přiznal Pitule. „Vždycky jsme sice dostali první gól, ale bylo to jedno, protože jsme i sami měli schopnost branky střílet. Ode všech to byly parádní výkony,“ pochvaloval si autor třetího kladenského gólu ve čtvrtém střetnutí.

Že Poruba ve všech duelech semifinálové série vedla a nakonec je kompletně ztratila, to je určitě zajímavostí. „Muselo to pro ně být strašně těžké, když vedli půl zápasu a potom najednou jsme to vždycky otočili. Asi to svědčí o naší síle. Doufám, že ji ukážeme ještě v jedné sérii,“ přeje si Pitule. „Na druhou stranu nám takové obraty nemusí vycházet pořád, takže bychom se měli zaměřit i na začátky zápasů.“

Deset dnů na uzdravení

Prakticky v celém play off naskakovalo Kladno s elitní formací Jágr–Plekanec–Machala. Jenže z posledního střetnutí v Porubě Jaromír Jágr i Ondřej Machala ze zdravotních důvodů odstoupili. Klub jejich potíže dále nekomentoval.

„Výhodou je, že finále začíná až deset dnů po poslední semifinálové bitvě. Takže doufám, že se kluci dají do kupy,“ věří Tomáš Pitule.

Ve čtvrtfinále 2014/2015 a v semifinále 2016/2017 Kladno proti Jihlavě ani jednou neuspělo, v obou případech po výsledku 3:4. Z poslední vzájemné série, v semifinále ročníku 2018/2019, ovšem poměrně hladce postoupilo Kladno (4:1).

Favoritem budou Středočeši i nyní.