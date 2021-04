Recept na Kladno? Nesesypat se v poslední třetině, ordinují si v Porubě

Porubský trenér David Moravec říkal, že musejí podumat, co změnit, aby domácí utkání zvládli.

Přišli na to? „Věříme, že ano,“ odpověděl David Moravec. „V Kladně jsme v obou zápasech hráli vždy čtyřicet minut dobře, zodpovědně, drželi taktický plán, ale v poslední třetině se nám to nějak sesypalo.“

Podle Moravce rozhodují detaily. „Kladno má technicky i takticky vyzrálé hráče, z nichž někteří mají tisíc zápasů v NHL (Jágr a Plekanec). Jejich spoluhráči od nich dostávají informace, jak hrát ke konci zápasu, jak zvládat play off, a o to je to pro nás těžší,“ řekl Moravec. „Hrát se s nimi dá. Jen musíme vydržet celé utkání a být zodpovědní v každém střídání. Musíme být intenzivnější a agresivnější v osobních soubojích, což kluci vědí.“

Porubští se nyní soustředí jen na úterní zápas. „Série teď začíná u nás doma a od toho se odpíchneme,“ dodal David Moravec.