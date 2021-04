Síla od fanoušků poletí ve finále první ligy k Rytířům z autokina

„Uděláme maximum, abychom se do extraligy dokázali vrátit,“ slibuje majitel kladenského klubu a hráč v jedné osobě Jaromír Jágr.



I když hráč...

Slavný útočník nedokončil poslední semifinálové střetnutí v Porubě ze zdravotních důvodů a klub nyní situaci okolo své největší hvězdy nezveřejňuje. „Výhodou letos je, že nebude následovat žádná baráž proti soupeři z extraligy. Nejlepší prvoligový celek rovnou postoupí,“ prohlásil Jaromír Jágr.

Čekají se vyrovnané bitvy. Soupeři proti sobě v prvoligovém play off budou stát počtvrté v krátkém čase. Letos Rytíři nad Duklou doma zvítězili 7:5 a v Jihlavě podlehli 3:4 po prodloužení.

„Od posledního duelu jsme měli čas na doléčení šrámů. Teď jdeme do toho a už se těšíme,“ vzkázal kladenský útočník Tomáš Pitule.

Kladenský útočník Jaromír Jágr v utkání proti Jihlavě

Hokej osladí bábovka

Finále se vzhledem k nekončícím covidovým opatřením bude hrát bez fanoušků na tribunách, ale kladenský klub se všemožně snaží, aby těm svým vyšel vstříc.



Už během čtvrtfinále se velmi ujal projekt autokina, kde mohli příznivci společně sledovat přímé přenosy a v rámci možností fandit.

Stejná varianta bude pro diváky připravena i nyní, autokino je realizováno nedaleko zimního stadionu, na parkovišti u Sletiště. Vstupenky na finále jsou v prodeji a návštěvníci projekce se mohou těšit na spoustu novinek. Každý divák obdrží odměnu od partnera klubu, novou vlaječku na auto, a pokud si vybere VIP místa, dostane navíc i bábovku od partnera projekce.

Zápasy finálové série bude nabízet také ČT Sport, ale až od třetího utkání. V plánu pak jsou i přenosy z duelů číslo pět, šest a sedm, pokud na ně dojde řada.

Hrát se bude na čtyři vítězné zápasy, série začíná v Kladně, v sobotu a v neděli. Následují dva souboje v Jihlavě a pak už si kluby pořadatelství střídají.

„Kdo jiný by měl postoupit, když ne my? Kladno do extraligy jasně patří,“ podotkl útočník Rytířů Nicolas Hlava.

Bude mít pravdu?