Už můžeme jen překvapit. Jihlavský Illéš staví do role favorita Kladno

Řekli jste si, že když první série trvala dlouho, druhou vezmete zkrátka, aby se to vyrovnalo?

(usmívá se) Spíš to bylo tak, že ve čtvrtfinále nám možná chvilku trvalo, než jsme najeli na mód play off. Museli jsme si nejprve uvědomit, že se jedná o úplně jinou soutěže, v níž je potřeba především důraz a obětavost.

Ovšem nechybělo moc a nebylo o čem přemýšlet...

To je pravda. Naštěstí jsme si vše uvědomili včas, v době, kdy s tím ještě šlo něco udělat.

Podle výsledků obou sérií je asi jasné, který soupeř vás potrápil víc. Nebo je to jinak?

Těžko říct. Výsledek 4:0 se Vsetínem dost zkresluje, nebylo to zase až tak jednoznačné. Vždyť jsme s nimi dvakrát vyhráli až na nájezdy. Každopádně jsme si šli od začátku tvrdě za postupem a hráli jsme to, co jsme chtěli.

Hodně důležité bylo určitě hned první utkání, které jste dokázali otočit ve svůj prospěch z nepříznivého stavu 1:3. Souhlasíte?

Určitě. S dotahováním zápasů jsme měli trochu problém a já jsem moc rád, že jsme tu potřebnou sílu našli už v sérii s Litoměřicemi. Konečně nemáme hlavy dole. Víme, že i když prohráváme, jsme schopni s výsledkem pořád něco udělat.

A když má tým v řadách hráče, jako jsou Tomáš Čachotský či Tomáš Havránek, je veselejší i čekání na samostatné nájezdy. Nemám pravdu?

Koukám, že Havran je poslední dobou mediálně vděčný. Párkrát dal gól do prázdné brány a už je za hvězdu. (směje se) Ale teď vážně, nájezdy jezdí s klidnou hlavou, je dobře, že ho na tyhle úkony trenéři posílají. A co se týká Čagyho, tak on to v sobě prostě má. V jedné kličce, kterou pořád dělá, má schovaných x zakončení a gólmani ho za ty roky nepřečetli. Opravdu klobouk dolů před ním.

Kvůli covidovým opatřením jste se spoluhráči asi ani nemohli oslavit úspěšnou semifinálovou sérii. Nebo jste to přece jen nějak vyřešili?

Popravdě řečeno toho máme všichni dost, jsme rádi, že jsme postup zvládli takhle rychle, takže jsme si jen v autobusu cestu ze Vsetína dali dvě piva a to bylo všechno.

Ve finále Chance ligy vás už za pár dnů čeká bitva s Kladnem, jaká to bude série?

Tlak bude určitě větší na Kladno, my můžeme jen překvapit. Nicméně vyhrát chceme stejně jako oni. Myslím, že to bude vyrovnaná série. A my máme na to ji vyhrát.

Jen škoda, že u téhle bitvy nemůžou být i diváci, mám pravdu? Za normálních okolností by bylo zřejmě na každý zápas vyprodáno...

Taky si myslím. Už ve Vsetíně by asi bylo. Na Lapači by to žilo a pro soupeře by byl narvaný stadion šestým hráčem, velká pomoc. Jak říkáte, je to škoda, vždyť kolikrát si ještě bude moct někdo zahrát finále proti Jágrovi a Plekancovi.

První finálový duel je na programu v sobotu 17. dubna. Dal vám v nejbližších dnech trenér Ujčík aspoň na chvíli úplné volno od hokeje?

Tři dny. Od pátku do neděle. Doléčíme rány a připravíme se na Kladno.

Jak se chystáte volné dny strávit konkrétně vy?

Pojedu domů do Ostravy. Respektive do Beskyd, kde mám trvalý pobyt. Budu na samotě u lesa. A jsem zato moc rád.

Věříte, že přes policejní kontroly projedete?

(usmívá se) Snad jo, snad mě domů pustí.