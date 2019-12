Dukla Jihlava sezonu ještě nezabalila, ovšem herně pořád kulhá

Po první třetině Jihlava s outsiderem soutěže prohrávala, a přestože se jí v dalším průběhu zápasu podařilo vývoj zápasu otočit, v závěru byla Kadaň blízko vyrovnání.

„Jak mi bylo, když jel hráč soupeře na konci sám na našeho brankář Jana Brože? Podlamovala se mi kolena a málem jsem spadl z lavice,“ přiznal Nekvasil po utkání, v němž Dukla nakonec vyhrála těsně 3:2.

Dalším důkazem toho, že z historického pohledu zatím klub skutečně prožívá nejhorší sezonu, byla opět informace o počtu diváků. Na úterní souboj s kadaňskými Trhači si oficiálně našlo cestu na Horácký zimní stadion 647 lidí!

Aspoň o maličko lepší údaj by v tomto směru mohl zaznít třeba už ve čtvrtek večer, kdy do Jihlavy dorazí Prostějov. Tedy tým, který má ambice zahrát si minimálně předkolo play off stejně jako Dukla.

„Všechno chce svůj čas a já věřím, že se podaří tým nastartovat a posunout ho na vyšší level. Sezona ještě není u konce, ještě jsme neřekli svoje poslední slovo,“ nechal se slyšet šéf jihlavského klubu Bedřich Ščerban při hodnocení úvodní části sezony.

A v dobrý konec věří také v Třebíči. Horácká Slavia měla v úterý volno, nyní už ale na ledě chybět nebude, čeká ji souboj v Ústí nad Labem.

„I my se chceme dostat do desítky, takže body musíme sbírat s každým soupeřem,“ ujišťoval na stránkách Horácké Slavie třebíčský útočník Michal Vodný.