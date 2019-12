Derby urvala Třebíč. Jako bychom hráli o Vánocích, zlobil se jihlavský Ujčík

Není o tom pochyb: sobotní předehrávka 4. kola nadstavbové části první ligy mezi hokejisty Jihlavy a Třebíče svým způsobem nabídla zřejmě to nejlepší, co vzájemné zápasy osmičky neúspěšných týmů druhé nejvyšší soutěže mohou nabídnout.

Proti sobě nastoupili tradiční rivalové, jejichž vzájemné duely pravidelně přitahovaly velkou pozornost diváků. Vždyť ještě říjnový duel v třebíčské KHNP Areně sledovalo více než 3 765 diváků.

Jenže tentokrát byla atmosféra na Horáckém zimním stadionu mnohem komornější. I přes výjezd hostujících příznivců totiž bitvu Dukly a Horácké Slavie navštívilo 1 396 diváků - ještě o tři stovky méně než duel obou týmů o týden dřív, kdy Jihlava zvítězila 3:1.

Dukla opět prospala začátek

Chabá kulisa se zřejmě projevila také na výkonu domácích v úvodní třetině. „Vzhledem k začátku jsem měl pocit, že se fakt hraje 26. prosince,“ zmínil jihlavský kouč Viktor Ujčík původní termín utkání. „Jako bychom měli v sobě hodně velkou porci jídla a do zápasu šli po třech dnech bez tréninku.“

Přitom na duel proti Třebíči se Jihlava důkladně chystala. „Připravovali jsme se na to celý týden, těšili jsme se. A pak jsme si počínali jako uličníci,“ komentoval Ujčík marný výkon svých svěřenců. „Nevyhrávali jsme osobní souboje, soupeř nás ve všem předčil. A jen díky gólmanu Brožovi jsme byli stále ve hře.“

Třebíč dostal ve druhé minutě do vedení Robert Havlát, který tak potvrdil letošní tradici: ve všech třech dosavadních vzájemných duelech Horácká Slavia vedla 1:0.

A také tentokrát mohla náskok navýšit. „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Podařilo se nám dát brzo branku, která nás zklidnila a prvních deset minut jsme byli lepším týmem,“ pochvaloval si asistent trenéra Horácké Slavie Jaroslav Barvíř. „V útočném pásmu jsme dobře forčekovali, zavírali třetinu, sbírali jsme puky. Jenže - jak je u nás zvykem - bohužel jsme neuskočili na vyšší gólový náskok,“ litoval.

„My to tak máme v každém zápase. V první třetině bychom mohli dát tři, čtyři góly a poté hrát v klidu. Ale my je nedáme a pak se trápíme až do konce,“ uznal útočník Horácké Slavie Tomáš Havránek.

Dukla ve 14. minutě po gólu Petera Lichance vyrovnala a ve druhé části skóre trefou Michala Machače otočila na 2:1.

„Druhou třetinu jsme ovládli, šli jsme do vedení. Ale máme stejnou bolest jako soupeř. Prostě z šancí, které máme a kdy můžeme odskočit na dvoubrankový rozdíl, nic neproměníme,“ lamentoval Ujčík.

Anděl pouze zazvonil na tyčku

Zřejmě zlomový moment přišel ve 48. minutě, kdy svůj samostatný únik Lukáš Anděl zakončil střelou do tyčky.

„Gólem bychom se zklidnili a měli bychom pod sebou polštář. Hrálo by se nám jednodušeji,“ uvědomoval si kouč Ujčík.

Takto ovšem přišel trest. Nejprve v 54. minutě vyrovnal Tomáš Havránek a poté hosté obrátili výsledek utkání v nájezdech. „Jsme rádi, že jsme odvezli dva body. Protože tady se těžko vyhrává a navíc s Jihlavou se budeme rvát o předkolo play off,“ uvědomuje si Havránek.