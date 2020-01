Protasenja je zpět v Jihlavě. Tým se okysličil, říká

Loňský ročník už ale strávil v běloruském celku Junosť Minsk a letošní začal v polské Unii Osvětim.



„Byli jsme na tom dobře, v tabulce jsme se pohybovali na čtvrtém místě a dařilo se i mně osobně. Byl jsem nejlepším střelcem týmu,“ prozradil Protasenja. „Jenže pak se sportovní manažer klubu rozhodl, že mě pustí do Jihlavy. Přitom to neřekl ani trenérovi. Dalo by se říct, že to bylo tak trochu o mně beze mě,“ dodal.

Informaci, kterou dostal krátce před vánočními svátky, však nakonec uvítal.

„Měl jsem sice nabídky i odjinud, mohl jsem jít třeba znovu do Běloruska, ale jelikož mám dvouletého syna, tak jsem rád, že můžu být v Jihlavě,“ uznal Protasenja. „Je to můj mateřský klub, vracím se domů,“ hlásil.

Ostatně do Dukly chtěl stejně už před sezonou. Tehdy však se svým přáním narazil. „Tehdejší jihlavští trenéři to viděli jinak, tak jsem se nakonec rozhodl pro Osvětim,“ přiznal.

A přestože polská liga nepatří mezi největší evropské taháky, nakonec byl Protasenja příjemné překvapený. „Až na dva týmy má polská liga hodně slušnou úroveň. Navíc Osvětim je klidné město, všechno tam bylo v pohodě. Neměl jsem si na co stěžovat. I do Česka to bylo kousek,“ vypočítával výhody.

Vrací se do „jiné“ Dukly

Jen návštěvu tamního největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora z dob druhé světové války, v němž od roku 1940 do 1945 zemřelo milion a půl lidí, nestihl. „Pořád jsme se tam chystal, ale nakonec to nedopadlo. Odjel jsem dřív, než jsem čekal,“ uvedl Protasenja. Do Dukly se vrací už poněkolikáté, ovšem zatímco v minulosti patřila Jihlava k top týmům první ligy, případně hrála extraligu, nyní bojuje jen o účast v předkole play off Chance ligy.

„Nálada je tady ale dobrá a já věřím, že se nám bude dařit. A že k tomu přispěju svým dílem i já,“ svěřil se s přáním čerstvý člen týmu trenérů Viktora Ujčíka a Karla Nekvasila, kteří začátkem listopadu nahradili dlouholetou trenérskou dvojici Petr Vlk – František Zeman.

„Myslím, že se tým trochu okysličil. Před novými kouči se chce každý ukázat, aby hrál co nejvíc. Včetně mě,“ dodal Protasenja.