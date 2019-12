Hokejisté Jihlavy a Třebíče dál myslí na prvoligové play off

Atraktivní vánoční utkání chtěla přeložit Jihlava Úvodní regionální derby mezi prvoligovými hokejisty Jihlavy a Třebíče v nadstavbové části Chance ligy se mělo odehrát ve velmi atraktivním termínu: na druhý svátek vánoční. Jenže Dukla zažádala o přeložení utkání a Třebíč svolila. Zápas se tak místo 26. prosince odehraje v sobotu od 17:30. Důvodem byl předem avizovaný zájezd pro funkcionáře a fanoušky jihlavské Dukly na zápas juniorského mistrovství světa. Hráči volno určitě ocení. „Rozumíme tomu, že z toho lidé úplně nadšení nejsou, ale na druhou stranu to pro hráče znamená, že jim mohu dát ještě 25. prosince volno. Udělali jsme to také z toho důvodu, že se hraje mistrovství světa dvacítek a my dostali nějaké lístky. Právě 26. prosince se mělo jet do Ostravy na zápas Kanady s Amerikou,“ vysvětluje hlavní trenér Dukly Viktor Ujčík. Třebíčští s náhradním termínem neshledali žádný problém, proto Jihlavě umožnili změnu. Dny volna budou trávit s rodinami. „Dukla nás poprosila, zda bychom nepřistoupili na datum 14. prosince, a my samozřejmě souhlasili. Kluci určitě budou mít radost, protože jsou to jenom lidi a budou rádi, že mají volno a mohou trávit svátky s rodinami,“ komentuje rozhodnutí třebíčského vedení trenér Sobotka.