První superfinále pro Sokolov. Celý zápas jsme vládli, míní Vracovský

Dvě minuty a devětatřicet sekund chybí do třetí sirény, Tomáš Vracovský přebírá puk na začátku středního pásma, prokličkuje až před branku, kde neomylně nachází najíždějícího spoluhráče. Martin Rohan jako správný kapitán střelou mezi nohy gólmana rozhoduje první utkání Superfinále druhé ligy. Baník Sokolov porazil Moravské Budějovice 3:2.

„Přišlo to v ideální čas. Jít s nimi do prodloužení, to by nás stálo akorát síly. Jsem rád, že jsme ten třetí gól dali těsně před koncem a vzali si vítězství. Je to důležité, teď pojedeme k nim a budeme se snažit urvat další vítězství,“ svěřil se nahrávající hráč klubovému webu.

Jedenadvacetiletý sokolovský útočník, jenž přišel v průběhu sezony z Klatov, sám otevřel skóre v zápase. Branku dal už po necelých třech minutách hry a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče.

Vedení 2:0 nestačilo

Potom Čejka trefil tyč, ale ve druhé části zvýšil Jan Bečvář. Ovšem Žihadla ukázala velice bojovného ducha. Ve 29. minutě nejprve skóroval Pospíchal, po dvou minutách a osmi vteřinách slavil branku také Matějka. Až o všem rozhodl Tomáš Rohan.

„První gól byl důležitý, spadlo to z nás a hráli jsme víc v klidu. Pak jsme přidali druhý, škoda, že jsme neproměnili víc šancí. Ale hlavně, že jsme vyhráli. Musíme ještě udělat tři zápasy, takže jdeme dál,“ hlásí nahrávač rozhodující branky a střelec té první Tomáš Vracovský.

„Bylo to těžké utkání, ale nakonec jsme ho zvládli dobře. Soupeř přijel velmi dobře zorganizován. Hrál do obrany a čekal na šance. Měli jsme více ze hry, celý zápas jsme dominovali, ale nedávali jsme góly. Naštěstí jsme dali aspoň tři a stačilo to,“ oddechl si Vracovský.

„Se vší pokorou si velmi ceníme dnešního vítězství. Nastoupili jsme proti soupeři, který je velice organizovaný a bojovný. Soupeř hraje srdcem a je velmi trpělivý. Takže jsme vděční, že jsme vyhráli, a vstoupili tak úspěšně do série,“ přiznal sokolovský trenér Karel Mlejnek.