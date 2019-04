Za světlici pepřovým sprejem. Ochranka na hokeji v Sokolově řádila

O výsledku se už rozhodlo, Sokolov vyhrál v pátém utkání 2:1 a pokročil do posledního kola, kde se o postup do druhé nejvyšší soutěže utká s Moravskými Budějovicemi.

Vrchlabští fanoušci se loučili se svým týmem a děkovali mu za sezonu. Jenže jeden z davu vyhodil zakázanou pyrotechniku. Zapálená světlice vyprovokovala členy ochranky; ti přiběhli k sektoru hostů, vytáhli pepřové spreje a nehledě na okolí začali na skupinu stříkat.

„Stalo se něco, co se stát nemělo. Pořadatelská služba selhala, my za to ale Sokolov nebudeme tepat, sami víme, jak je to složité. Dokud se něco nestane, nikdo neví, jak se ti lidé (ochranka z najaté agentury) zachovají. Je to všeobecný problém, který řešíme pořád.“ říká jednatel Vrchlabí Aleš Cerman. „Vběhli tam, začali stříkat úplně nesmyslně pepřák mezi fanoušky a děti, některé lidi i mlátili. Je to naprosto nesmyslné.“

V přiloženém videu, které na Facebook umístila fanouškovská skupina Vrchlabí, je vidět, že u sektoru stáli i nedospělí jedinci a ženy:

Podle informací iDNES.cz skončili tři lidé v nemocnici, posledního lékaři propustili ve středu.

„Najatá agentura nezvládla svůj úkol,“ stojí mimo jiné ve vyjádření hokejového klubu ze Sokolova. Stejný názor vyjádřil velitel městské policie Sokolov Petr Procházka.

Společnost Aton Security, jež ostrahu na stadionu zajišťovala, se v tiskovém prohlášení omluvila. Její jednatel Jaroslav Klarner však zároveň fandy Vrchlabí označil za agresory.

Je otázka, proč jeho muži pepřový sprej použili, tím spíše v uzavřeném prostoru. Na dotaz, zda jde o standardní vybavení ochranky na stadionech, odvětil Klarner v SMS komunikaci: „Ve vybavení být může, ale použití v místnostech, halách a uzavřených prostorách se nedoporučuje.“

Vedení Sokolova se s Aton Security rozešlo, do dalších zápasů zařídilo „nové lidi“, s kterými si prý vyjasní, co se může a co ne. Pepřový sprej v jejich rukách nechce.

„Výbavu jsme doteď nechávali na ochranné službě, oni vědí, jak mají být vybavení. Teď jsme navíc domluveni, že na stadionu bude městská policie, státní policie bude před stadionem,“ vysvětlil jednatel sokolovského klubu Karel Makovec.

A připomněl, že pokuta od svazu teď paradoxně hrozí vrchlabskému klubu za použití pyrotechniky.

Celý incident vyšetřuje státní policie jako výtržnictví a poškození cizí věci.