Boj o první ligu rozhodla kontumace a kouč zuří: Je to postavené na hlavu

Prožili parádní sezonu s pořádně hořkým koncem. Hokejisté Moravských Budějovic dosáhli historického úspěchu, když se probojovali až do superfinále druhé ligy, ovšem radost z mimořádného klubového úspěchu jim pokazila kontumace.

Už před sérií se Sokolovem se žihadla dozvěděla, že v superfinále nesmí postavit gólmana Dominika Groha a další tři hráče do pole. Ani jeden totiž neodehrál potřebný počet zápasů v základní části. Trenéři tudíž poslali do brány náhradníka Davida Vacka, který zejména ve třetím utkání předvedl skvělý výkon a dovedl svůj tým k výhře 4:1.

Jenže.

Ani on nesměl v superfinále hrát, jelikož 16. prosince nastoupil v krajském přeboru za Telč. A to už v té době nemohl. Český svaz ledního hokeje (ČSLH) tudíž všechny tři úvodní zápasy superfinále zkontumoval ve prospěch Sokolova.

„Pravidla jsou pro všechny mančafty stejná a my víme, že jsme udělali chybu,“ uznal hlavní trenér žihadel Augustin Žák. „Jedno ale nechápu, jak je možné, že na to někdo nepřišel už před prvním zápasem. Objevilo se to až tehdy, když jsme vyhráli v Sokolově,“ zlobil se.

Podle něj jsou stávající pravidla jednoznačně špatná. „V první řadě musím zopakovat, že je nesmysl, když svaz tvrdí, jak je pro co nejčastější nasazování mladých hráčů, a pak jim zakazuje hrát. To je jedna věc. A potom mi taky nejde na rozum, že na jedné straně je superfinále druhé ligy bráno jako jiná soutěž, ovšem nikoliv jako Chance liga. Ačkoliv se právě o postup do ní hraje,“ nevěřícně kroutil hlavou.

Systém by chybu odhalil

Pokud by totiž bylo superfinále bráno jako prvoligová soutěž, nemohlo by se stát, že v utkání nastoupí hráč, který nemá v pořádku registraci.

„Systém by takové jméno ze soupisky, kterou posíláme na svaz den před zápasem, vyřadil,“ vysvětloval Žák. „Jenže tohle prý první liga nebyla. Ale nebyla to ani druhá liga, protože pak by mohli všichni kluci normálně hrát. Tohle je fakt postavené na hlavu,“ zuřil.

Superfinále se hraje podle druhé ligy. I když ne úplně Vyznat se v pravidlech českých hokejových soutěží není nic jednoduchého. Na vlastní kůži se o tom přesvědčili i v Moravských Budějovicích. Kvůli chybě v registraci hráče jim byly zkontumovány tři zápasy superfinále druhé ligy. Gólman David Vacek chytal po 15. prosinci v krajském přeboru za Telč, a tudíž už nesměl zasáhnout do bojů o první ligu. „Kuriózní na tom je, že před začátkem série měl klub pochybnosti o startu několika svých hráčů, proto se na nás obrátil a následně je do hry nepostavil. Na Vacka se ale nezeptal,“ uvedl mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund. Na první pohled se superfinále druhé ligy jeví jako prvoligová soutěž, jelikož v ní jde o postup do Chance ligy. „Jenže to tak není, řídí se pravidly druhé ligy. Nefunguje to tak jako mezi první ligou a extraligou, kdy se baráž řídí podle vyšší soutěže. Tohle jsou standardní pravidla druhé ligy,“ vysvětloval Zikmund. Tak úplně pravda to ale také není. Jiná pravidla ohledně startů hráčů platí pro druholigové play off - a jiná pro superfinále druhé ligy. „Je to kvůli tomu, že by týmy mohly postavit juniory z vyřazených celků juniorské extraligy, kterým už skončila sezona. A tím by pak byly zvýhodněny oproti soupeři,“ hlásil Zikmund s upozorněním, že přihlášením do soutěže klub bere na vědomí veškerá pravidla, která s ní souvisí.

Poukazoval přitom na fakt, že zatímco ve druhé lize musí být hráči zaregistrovaní do 15. prosince, aby mohli nastoupit v rozhodujících zápasech sezony, v extralize je situace jiná.

„Kometa si přihlásí brankáře Čiliaka 30. ledna, odehraje za ni tři zápasy v základní části a vesele si hraje v play off o titul. A náš gólman, kluk, který ráno vstává v půl třetí, aby rozvezl maso a stihl být včas na zápase, hrát nesmí. Protože nastoupil 16. prosince v krajském přeboru. To ať mi teda někdo vysvětlí, co v tomhle je za logiku,“ zamýšlel se Žák.

Ze židle ho prý ale pořádně nadzvedla ještě jedna věc. „Poté, co jsme veřejně zpochybnili pravidla svazu, volal majiteli našeho klubu, panu Stojánkovi, svazový činovník Antonín Vansa a řekl mu, že Moravské Budějovice jsou v superfinále omylem. A že už nám svaz nebude pomáhat. Jako by to předtím dělal. Tak já vám řeknu, že nikoliv Moravské Budějovice, ale pan Vansa je omyl na svazu,“ nebral si servítky kouč.

Na dotaz redakce MF DNES, zda se podobná komunikace mezi Zdeňkem Stojánkem a manažerem sportovního oddělení - řízení soutěží skutečně odehrála, odpověděl Antonín Vansa formou SMS zprávy: „Nechci na to reagovat. Obsah hovoru byl mezi mnou a panem Stojánkem. A pan Stojánek dobře ví, v jakém kontextu byl činěn.“

A co na to všechno říká majitel žihadel? „Prožil jsem ve čtvrtek těžkou chvíli a už nechci vůbec nic komentovat. Každopádně jsem rád, že jsem přestal být součástí českého hokeje,“ připomněl Stojánek to, že už před několika měsíci prodal druholigovou licenci do Znojma a s vedením hokejového klubu v Moravských Budějovicích končí.

Skončila super sezona

V posledním utkání superfinále nakonec žihadla prohrála se Sokolovem 1:4 a pak už jen sledovala radost Baníku z postupu do druhé nejvyšší domácí soutěže.

Spokojenost ale nakonec panovala i na straně Moravských Budějovic. „Celá sezona dopadla parádně. Jak týmově, tak pro mne osobně. Hrát do dubna se jen tak nepoštěstí. Někomu třeba za celý život. Myslím, že my hráči i fanoušci jsme si tuhle jízdu maximálně užili,“ zhodnotil sezonu kapitán týmu Ladislav Rytnauer.