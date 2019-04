Jak hokejový Sokolov otočil sérii. Teď se chystá na boj o první ligu

Zvětšit fotografii Karel Mlejnek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

dnes 10:23

Senzační obrat ve finálové sérii proti Vrchlabí dotáhli do konce hokejisté druholigového Sokolova. Od vyřazení je dvakrát dělila jediná porážka, přesto je to tým kouče Karla Mlejnka, kdo s Moravskými Budějovicemi už za pár dní rozehraje partii o postup do první ligy.